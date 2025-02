Olé por el San Pedro de Alcántara

Comenta Compartir

Me han colocado debajo de la clavícula izquierda un marcapasos para controlar el ritmo cardíaco. He estado un par de días ingresado y he salido nuevo. Estoy muy contento con el trato que me han dado en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, ... empezando por los auxiliares de quirófano que tomaron mi presencia como una fiesta, cantando y jaleándome. Y qué decir de la cirujana, a la cual conocí después de la intervención, pues me sedaron enseguida y no me enteré de nada. A la doctora Paloma mi más sincero agradecimiento a su buen hacer. Gracias a la presencia de la doctora Carmen Pazos, que tanto me animó. Sin más que decir, gracias, gracias y gracias.

Temas

Cartas a la directora