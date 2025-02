Pensiones y deuda

Comenta Compartir

El Gobierno en funciones calcula que la revalorización de las pensiones en 2024 se moverá en una horquilla entre el 3,5 y el 4,5%. Cuando faltan tres meses para acabar el año, el Ejecutivo prevé que la tasa de inflación a la que ... están indexadas las prestaciones no superará esa cifra y el incremento medio que se espera para las de jubilación se acercará a los 60 euros en aplicación de la última reforma. El hecho de llegar, previsiblemente, a principios del año sin nuevos presupuestos por la demora en la formación de Gobierno no será obstáculo para la implementación de la subida de pensiones que, después del 8,5% del año pasado, será la segunda más elevada de la historia. El incremento de las prestaciones para compensar la inflación y garantizar el poder adquisitivo de los perceptores supondrá un incremento extra del gasto público en torno a los 7.000 millones de euros. Este desembolso impactará negativamente en las arcas públicas por el mayor nivel de gasto y puede suponer un considerable encarecimiento de la deuda del Estado. Así que el próximo Gobierno no debería desoír las advertencias del BCE sobre la necesidad de recuperar una política económica más austera, para no poner en peligro el futuro del sistema de pensiones.

