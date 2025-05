Pensiones sin consenso

Comenta Compartir

El diálogo social ha fracasado. Uno de los elementos de la reforma del sistema de pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, no ha sido convalidado ... por la patronal, lo que ha suscitado cierto recelo en Bruselas, que pretende que el funcionamiento de las grandes economías nacionales se base en un consenso suscitado por el pacto social. El ministro Escrivá defendió ayer que la subida de las tasas en el 0,6% (los empresarios pagarán cinco décimas y los trabajadores una) no cambia significativamente el terreno de juego empresarial, lo que no comparte la patronal, que por otra parte no ha ofrecido alternativa a la propuesta gubernamental, encaminada a crear un colchón que amortigüe las tensiones provocadas por la jubilación en masa de generaciones nacidas en años de gran natalidad. El Gobierno no desiste de que el consenso que no se ha logrado en este asunto sí se mantenga en la reforma de la legislación laboral, que está en curso, pero que no acaba de llegar. Bruselas insiste en que el diálogo social es el método que apoya con firmeza para las reformas de calado. Una fórmula que es ya una garantía para la Comisión Europea teniendo en cuenta la pervivencia y el largo alcance de las reformas.

Opinión HOY