Pensiones con acuerdo

Comenta Compartir

El informe de la OCDE sobre las pensiones difundido ayer constata una evidencia: el aumento de las cotizaciones durante diez años impulsado por el ministro ... José Luis Escrivá no será suficiente por sí solo para blindar la sostenibilidad futura del sistema. Acierta también al subrayar que las políticas a largo plazo sobre una materia tan sensible aconsejan un amplio consenso que garantice su aplicación al margen de vaivenes electorales, como prueba la derogación de medidas aprobadas en solitario bajo el mandato de Rajoy. El inquietante panorama demográfico al que se enfrenta España, agravado por el abultado déficit de la Seguridad Social, reclama un acuerdo entre los grandes partidos y los agentes sociales que ofrezca certidumbre a las generaciones que sostienen con su trabajo las prestaciones actuales y reivindican con toda lógica una justa compensación a su esfuerzo cuando se jubilen. La situación no admite más demoras ni populismos. Que nadie se llame a engaño: el desafío de asegurar unas pensiones dignas a medio plazo exige profundizar en la reforma iniciada por el Gobierno y elegir entre un catálogo de posibles actuaciones que comparten su carácter inevitable e impopular.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY