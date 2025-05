Comenta Compartir

La pensión es dinero que percibe un beneficiario de forma ocasional o vitalicia por parte del Estado. Pero no es un salario ni un premio, ... es un derecho adquirido tras una vida laboral tributando y cotizando. Pienso que debe estar exento de tributar por IRPF. Un jubilado no es un trabajador, lo fue y cumplió su ciclo. Por tanto, la jubilación no es un gasto para el Estrado, es el aporte de más de 40 años por el trabajador. Por ello, el dinero de los pensionistas no es un aporte ni un regalo del Gobierno. En definitiva, la jubilación coincide con la de un merecido descanso de actividades. Y para ello nada mejor que una decente y ganada jubilación.

Cartas al director