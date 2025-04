Un PP sin pelusa ni contaminación

Comenta Compartir

Lo confieso, «tengo ganas de llorar a grito abierto», como diría Jorge Negrete y no precisamente por una cruel soledad, sino por el barullo que ... han creado mis tres posibles adalides para capitanear la nave conservadora y por el empeño de alguno de ellos de navegar por el mar de los sargazos en soledad, sin el apoyo de galeones próximos, por miedo a no sé qué contaminaciones. ¡Oh, sí, señores Casado y Almeida, dejen volar a Isabel Díaz Ayuso! Su vuelo es firme, serio, sincero (algo que se había perdido) y despierta ilusiones olvidadas o dormidas y conoce perfectamente «los sentires que se jinchan mu p'adentro» (diría Luis Chamizo) del votante del PP, del que no pocos, en su día, cogieron la maleta cansados de desayunar mañana si, mañana no, con mantequilla y de tocar las trompeta con sordina. Y ya que estamos en términos aéreos no se olviden de su magnífico looping para conquistar la Comunidad de Madrid. Un bucle posible de repetir a mayor escala, pues muchos lo desean. Hay que olvidarse de ser cicateros y déjenla a fin de que parafraseando a Jorge Manrique «avive el seso y despierte.... Para que las villas y sus tierras ocupadas por tiranos las cobre por la fuerza de sus manos» (votos). Olviden sus pelusillas y ármense porque cada día el otro lado se presenta más cohesionado.

En cuanto a contaminarse, por favor, sean sensatos. Ningún miembro de la Liga Santa se contaminó por sus compañeros, cuando todos acudieron en Lepanto a vencer al turco, ni los Estados Pontificios de España, ni esta de los genoveses. El Frente Popular ya está hecho y es fuerte. Es obligado unirse para vencer o prepárense para aguantar a Sánchez una larga temporada. Salvo que hubiese el milagro de un looping como ocurrió en Madrid.

