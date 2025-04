Pelo liso, pelo rizado

En el mundo hay dos clases de personas: las que quisiéramos tener el pelo liso y todas las demás. Tomáoslo a risa, pero he encontrado ... más paralelismos vitales con odiadoras de su propio pelo rizado, ondulado, fosco, electrizado y leonino que con gente con la que comparto ideología, gustos literarios o profesión. Tener pelazo indómito une mucho, porque solo un alma gemela capilar puede comprender que te sucedan cosas como que la peluquera te descubra una rasta en el cogote o darte cuenta de que llevabas una horquilla oculta en la pelambrera desde hacía varios días. Las 'haters' de los bucles y la maraña hemos desarrollado una envidia muy particular y nada sana contra todas aquellas que tienen el cabello en suave cascada, esas que con pasarse un peine se doman la cabellera, un pelo con el que están hermanadas y no en permanente lucha. Hablo en femenino, sí, aunque también les pasa a los chicos, que lo sé yo.

Tengo el pelo entre rizado y ondulado y he hecho infinidad de barrabasadas para evitarlo, desde el cepillado salvaje hasta la utilización de todo tipo de métodos químicos y eléctricos, incluido el uso de diabólicas planchas que en los 80 aún no estaban tan perfeccionadas como en estos días. Se entiende así que cada vez que voy a la peluquería aproveche para que me dejen el pelo lamido y luego irme mirando en todos los escaparates de la calle, regodeándome en esa lisura y suavidad que me es tan poco habitual. La gozo momentáneamente, porque reconozco que cuando vuelvo a mi encarrujada realidad es como si recuperara un poco de mi esencia. Dejo de encontrarme frente al espejo con una señora que no conozco y ahí estoy yo de nuevo, a las bravas.

Pensaba en esta obsesión tan humana de camuflar nuestro yo verdadero cuando hace unos días vi la película 'Chavalas', un filme que empezó chirriándome un poco pero que finalmente disfruté, porque es de los que dejan poso. Es la ópera prima de Carol Rodríguez Colás. Aborda esa negación de los orígenes que nos tortura a las personas casi tanto como tener el pelo rizado y no gustarte. En este caso es un personaje, el que interpreta Vicky Luengo, treintañera precaria, el que se resiste a volver a un barrio periférico del que salió para convertirse en una 'hipster' urbanita. Su vocacional y creativa profesión no le da de comer y vuelve al piso familiar y al reencuentro con esas amigas que habitan en un planeta muy lejano al de esa chica que ha catado las mieles del glamour y también, claro que sí, de la frivolidad y la tontería. Pero le bajan los humos y termina disfrutando de ese baño de realidad, cervezas Mahou y aquel desnudo banco en donde tantas tardes echó.

La historia de 'Chavalas' no me resulta extraña, por diferentes motivos. Yo misma me crié en el extrarradio de Madrid, una de esas zonas de aluvión de emigrantes, como dice Sergio del Molino en 'La España vacía', tan diferentes al centro privilegiado, canalla o 'chic'. Un Madrid ralo, sin candilejas. Barrio puro y duro.

Resulta además que la vida me trajo a esta región apartada y bella. Esta Extremadura que siempre, siempre, parece suspirar por ser otra cosa, por dar un salto imposible, por parecerse a algo tan inalcanzable y lejano como esa lisa cabellera que anhelamos las del pelo insolente y levantisco.