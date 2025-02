El peligroso vecino ruso de Clooney

Comenta Compartir

La última ocurrencia de los propagandistas de Vladímir Putin consiste en decir que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, no es judío. Necesitan esta mentira ... porque hacer creer al pueblo ruso que están luchando por acabar con los nazis en un país gobernado por un hebreo es difícil de tragar. El personaje que ha atacado a Zelensky es Vladímir Solovyov, un tertuliano –también judío– vinculado con la oligarquía rusa y que se ha convertido en el látigo verbal de los enemigos de Putin. Hasta la fecha no le ha ido mal con ese negocio. Una de las sanciones internacionales dictadas después de la invasión de Ucrania ha consistido en la expropiación de sus mansiones en el lago Como, en Italia, cercanas a la residencia que allí posee el actor George Clooney. Cabe recordar que fue el opositor ruso Alexei Navalny quien en su día hizo públicas las posesiones de Solovyov. Días después de denunciar esa fortuna, fue envenenado mediante el uso de un agente nervioso y sobrevivió de milagro. La propaganda rusa no tiene límites de ningún tipo.

