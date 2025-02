Observo que los gorriones de mi ciudad están en peligro de extinción. Antes veíamos venir bandadas de ellos, de las afueras o de los ejidos ... a pasar la noche con más frescor a la ciudad, ya a los árboles del Paseo de San Francisco o a otros parques. Y para mí, aunque sigo oyendo tórtolas en el jardín de mi casa y a un mochuelo, es desolador el panorama.

Sin embargo, sí veo a menudo algunas aves de tamaño considerable, de color negro, que emiten su sonido característico, pajarracos que no sé cómo se llaman y que no son cuervos, pero que me dan muy mala espina. Mas cuando salgo de casa oigo al loro de la vecindad decir desde su percha: «¡En peligro de extinción, en peligro de extinción!».

Aprovecho para denunciar aquí que tener pájaros, peces, tortugas, conejos, camaleones, ranas, grillos, enjaulados o en pecera o terrario o grillera, es una crueldad que hace todavía a algunos niños y mayores ser especialmente crueles por tener animales en cautividad.

Bellezas aladas en peligro de extinción son gorriones y abejas, y yo los comparo –y valga esta comparación, que la creo original–, con mis amigos que ya se fueron, escritores e intelectuales, y artistas en general.

Recuerdo primero a los que no callaron, como también a los que a veces tuvieron que escribir silencios. Sí, claro, quedamos otros, y así las diferentes generaciones de creadores vamos sucediéndonos. Pero como los que ya se fueron iguales no los hay, dicen que siempre se van primeros los más auténticos: de los que debemos y debimos tomar ejemplo, mientras que Badajoz en cuanto dejen de piar gorriones, y escasear en el Guadiana carpas o barbos, puede llegar a convertirse en una ciudad fantasmal.

Mi gato persigue a los gorriones que quedan, yo aplaudo a los que sobreviven, e incluso aplaudo ya a los que me sobrevirán. Muy igualmente como ayer –y sigue la comparación–, aplaudí a los que consideré mis maestros, y no hace falta que enunciemos ahora pormenorizadamente nombres de los que nos dejaron un legado en libros, obras de arte y amistad, tan badajocense, tan irrepetible, y tan universal.

Por todo esto me digo que basta de pesimismo, pues quedamos sus discípulos y seguidores que continuaremos la obra creadora, que aunque ya haya menos. 'Bandás de gorriatos montesinos' por Badajoz visitándonos, la solera en el arte se tiene que estar renovando siempre, con otro vino nuevo, bueno o diferente, y me agrada terminar así esperanzadoramente este artículo.