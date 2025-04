Comenta Compartir

El presidente del Gobierno puede gustar o no, como todos los anteriores; pero lo que no se le puede negar a Pedro Sánchez es que ... desde que comenzó su mandato no han dejado de suceder desgracias: desde la maldita epidemia hasta la guerra de Ucrania pasando por varias catástrofes, unas naturales y otras provocadas por indeseables que disfrutan viendo arder el bosque y hectáreas y hectáreas de terrenos con el perjuicio a muchos ciudadanos que, entre lágrimas, observan cómo se les va toda una vida y lo que es peor, decenas de profesionales que se quedan apresados entre las llamas. Nunca me han gustado los quejicas, ni los que disfrutan hablando de enfermedades porque su hipocondría les lleva a girar sobre ese mismo eje, ni me gustan los que llevan años diciendo que España se rompe cuando no son ellos los que gobiernan, tampoco los que reiteradamente se quejan porque sube la gasolina, la luz, los precios del pollo y como consecuencia los huevos, el aceite y el hielo que traerá de cola una subida del mismo y, cómo no, la subida de las bebidas refrescantes que ya habían sufrido un alza de precios debido a que la Organización Mundial de la Salud, entendió que no eran buenas para el consumo, así el productor aprovechó para subir no solo las gaseosas, refrescantes y con gas, sino todas las demás. Ahora estos pejigueras, como si de una maldición se tratara, nos amenazan con lo que nos espera a la vuelta del verano; mientras son ellos los primeros en llenar playas, bares y restaurantes hasta rebosar.

Temas

Cartas a la directora