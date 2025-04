El CNI y Pegasus

Comenta Compartir

En este país nos dimos en el 78 una Constitución para que nos permitiera vivir en democracia con tranquilidad, libertad de expresión y un nivel ... de vida suficiente, sin necesidad de tirarnos de los pelos para vivir sosegados y pacíficamente. Pero se ve que muchos de los que tienen que respetar esas normas aún no se han enterado y creo que les vamos a tener que mejorar la memoria para que no se descarrilen y dejen de molestar. Tendremos que preguntarnos: ¿qué es lo que pretenden los independentistas Rufián, Aragonés, Junqueras, Torra, Más, Rovira, Tardá y hasta el mismo Puigdemont huido en el exilio con el caso Pegasus, si todo lo que se ha suscitado en el CNI se ajusta a la Ley? De hecho, hasta los partidos conservadores defienden la actitud de la ministra Margarita Robles después incluso de haber tachado de insultantes sus palabras en el Congreso porque ella misma se ha preguntado: «¿Qué tiene que hacer un Gobierno Estado, cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia y sus dirigentes huyen de noche, cortando las vías públicas, realizando multitud de desórdenes y hasta quemando el mobiliario público?», cuando somos el resto de los españoles los que vamos a tener que pagar sus atrocidades con nuestros impuestos. Además de todo ello, Robles les ha dicho con mucha claridad a los catalanes del 'Tsunami Democratic': «Podremos hablar de Pegasus sí, o Pegasus no», pero cuando se aclare todo, algunos a lo mejor van a tener que morderse la lengua. Y no es solamente un comentario de la ministra, es que el resto de los españoles que no entramos en esa dinámica, estamos ya hasta las narices con tanta altanería y prepotencia.

Temas

Cartas al director