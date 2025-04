Pedro Sánchez, presidente mundial

Comenta Compartir

Siempre preguntamos, aunque de forma rutinaria, «¿qué tendrá el agua cuando la bendicen?», y es que no nos queda más remedio que decirlo, porque es ... verdad que el agua es un producto natural, saludable, preciso y con mucha necesidad entre los que vivimos en este planeta. Pues justo lo mismo que le está pasando a nuestro presidente del Gobierno, que aunque muchos en este país no lo quieran reconocer, Pedro Sánchez Pérez-Castejón se hace imprescindible para la buena convivencia y sin pretenderlo ni buscarlo, resulta que 132 países de todo el mundo, se han puesto de acuerdo para concederle la presidencia de la Internacional Socialista, en la celebración en Madrid del XXII Congreso de esa organización de socialdemócratas, socialistas y laboralistas de todo el mundo. Pero es que además de todo ello, tenemos que entender y vanagloriarnos de que Sánchez va a ser el primer presidente español de la Internacional Socialista, un cargo que asume con responsabilidad para los próximos cuatro años, además de dotarnos de más «presencia» y aumentar la influencia de esa organización en todos los foros internacionales de importancia como la ONU, la OTAN, CCE, etc. Sabiendo que no es solo un homenaje para nuestro presidente, sino que también lo es para nuestro país, sería bueno que la negativa oposición que padecemos, se olvidara de los insultos y se lavaran mejor antes de aparecer por el Congreso o el Senado, porque al final están dando la impresión de que tienen los pies un poco sucios. Mi más cordial enhorabuena a todos los socialistas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director