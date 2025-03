A Pedro Sánchez

Comenta Compartir

Vaya por delante que gobernar tal y como le ha tocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es algo muy difícil. Depender de partidos con ... poca representación, pero mucha relevancia. Una pandemia, una guerra, más los añadidos derivados colaterales. Pero presidente, hay decisiones que tal vez le puedan costar muy caras y pasar una alta factura. Usted decía que jamás formaría gobierno con Unidas Podemos, pues le quitaría el sueño. A su vez, jamás pactaría con Bildu. No ha cumplido ninguna de las dos promesas, pero reconozco que salvó los muebles como usted sabe hacerlo dando buenos capotazos, que han hecho que la población se olvide de que no cumplió lo prometido. Pero ahora está jugando con fuego presidente. Ha tensado la cuerda demasiado. Ha elegido como compañero de viaje a Bildu acaparando su especial memoria histórica. Desde su propio partido muchos no entienden cómo se ha metido en semejante tinglado. Es una sinrazón, un error de bulto que posiblemente le pase una alta factura. Usted no necesita a Bildu, es una coalición que causa un rechazo tremendo en España. No seré yo quien diga que Bildu es ETA, pero Bildu no habló nunca claro ni ayudó mucho al esclarecimiento de más de 300 asesinatos que quedan por resolver. Y España, sin siglas, no olvida. Unidos contra el terror no hay siglas. Y Sánchez le da ahora a Bildu eso que en el argot ciudadanos llamamos el «abrazo del oso». Esta decisión, más otras que ha tomado, le pueden llevar a esa etapa de mal recuerdo para usted en 2016. En el PSOE empiezan a revolverse las aguas, y tal vez esta vez la población no deje que le den más capotazos y decidan que España cambie de presidente. Las encuestas así empiezan a decirlo. Y por si fuera poco, ha decidido enfrentarse a los poderosos. Y eso es muy peligroso. Usted mismo señor Sánchez.

