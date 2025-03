Deterioro medioambiental en Cáceres

Comenta Compartir

Hace unos días, coincidiendo con el inicio de los carnavales, la empresa minera Extremadura New Energy (ENE) anunciaba la entrada a una «nueva era» en ... el proyecto minero 'San José de Valdeflores'. Decía esto el CEO de la compañía en una rueda de prensa, organizada para anunciar la presentación a la Junta de Extremadura del proyecto de explotación de una macromina subterránea, a menos 2.000 metros de Cáceres, en el paraje de Valdeflores. Resulta curioso que la fecha elegida para la presentación de tan polémico proyecto haya sido el carnaval y ello no sea una casualidad, sino que tenga que ver con la estrategia de la compañía ENE, que lleva intentando en estos últimos 7 años convencer a los cacereños para obtener a toda costa la licencia social, tan necesaria para hacer una mina de litio en la Sierra de la Mosca. La empresa minera ha disfrazado en su particular carnaval el proyecto mil veces, unas de verde, otras de social y solidario, otras de utilizar energía del hidrógeno, de reutilizar el agua de la EDAR, de contaminación cero, e incluso de acabar con el desierto laboral en que se encuentra Cáceres y su comarca, todo a golpe de talonario con su funesta fundación. Esta es la diferencia entre nuestro provinciano carnaval y el de la australiana empresa minera. El carnaval de Cáceres es más una fiesta pagana de divertimento que tiene muchos matices culturales pero los disfraces que lleva ENE son símbolos inequívocos de destrucción ambiental, saqueo, expolio y contaminación del agua subterránea de El Calerizo, y de los recursos naturales de la Sierra de la Mosca.

Si al proyecto minero se le diera la aprobación definitiva por parte de la Junta de Extremadura nos enfrentaremos al peor de los escenarios. El problema se inicia al extraer el mineral de litio a las puertas de Cáceres, lo cual puede incidir en la calidad de vida de la ciudad, con el deterioro de la salud pública de su ciudadanía, y que además provocaría un uso excesivo del consumo de agua, tan necesaria para nuestro desarrollo urbano. Los que están promoviendo la mina en Cáceres son los que están inyectando dinero de los impuestos europeos bajo la denominada «alianza de las baterías», promovida por UE y la industria del automóvil. Alianza que tiene como objetivos la utopía de producir baterías 'made in Europa' para fabricar 10 millones de coches eléctricos, en ese afán de ser la UE autosuficiente para competir con China en términos geopolíticos. De esto, Cáceres capital y su Sierra de la Mosca solo serían la 'cabeza de turco' y 'mártires ambientales' de un ecocidio. Aunque el responsable e ideólogo de tan brillante plan, que nos quieren vender como medida de transición ecológica global, al pasar de la movilidad carbonizada a la eléctrica, es Maro Sefcovic, vicepresidente de la UE y comisario europeo de Energías. Cuánto nos gustaría a los cacereños poder preguntar a Sefcovic sobre la problemática que amenaza a Cáceres con este proyecto minero, pues nunca el fin puede justificar los medios. La transición ecológica de las energías fósiles a la energía eléctrica es loable pero no se puede hacer hipotecando la salud y los recursos hídricos de una ciudad como Cáceres en la que viven cerca de cien mil habitantes. Lo peor de todo es el alineamiento que se ha producido en los equipos técnicos y políticos de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Cáceres , con pérdida de la soberanía de nuestra región producida por tantos años de financiación comunitaria. Ahora Cáceres y su gente tendrán que luchar en Bruselas por su envidiable entorno medioambiental, desenmascarando al enemigo apocalíptico minero.

