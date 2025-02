La familia numerosa, en extinción

Comenta Compartir

Es evidente que la familia es la célula de la sociedad. En ella se erige la numerosa como muestra de aportación social en forma de capital humano, destacando el esfuerzo y sacrificio de madres y padres, que incluso les lleva a renunciar a sus proyectos ... personales y profesionales. No hace falta profundizar en lo que supone la cesta de la compra, la hipoteca o la vuelta al cole. No obstante, las familias numerosas contribuyen en gran medida al desarrollo sostenible, ya que en sus desplazamientos en un solo vehículo viajan más personas, utilizan envases más grandes y participan de la economía de escala al reciclar objetos o heredar ropa, calzado o juguetes. Y no todas las familias numerosas son ricas y con fuertes convicciones religiosas, aunque algunos políticos no quieran romper este estereotipo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora