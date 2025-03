Salvemos nuestra dehesa

Comenta Compartir

Se ha escrito mucho sobre la dehesa; libros, artículos, estudios, trabajos, realizados la mayoría, desde el punto de vista técnico y científico por profesionales expertos. ... No soy yo voz autorizada y acreditada en el asunto y por tanto no pretendo entrar en ese campo de la ciencia y la investigación. Mi visión se realiza desde el enfoque del propio gestor a pie de campo, de aquel que no teniendo conocimientos acreditados ni titulaciones que lo avalen, intenta gestionar de forma practica una dehesa en su aspecto fundamentalmente forestal y eso si, con la experiencia y el estudio de haberlo hecho a lo largo de muchos años; primero aprendiendo con mi padre, que era un profesional del sector y después haciéndolo yo mismo.

Si hay algo en Extremadura de lo que nos podamos sentir orgullosos y presumir de ello es de nuestra dehesa. Esos campos poblados de encinas y alcornoques son la mayor riqueza natural que poseemos. Ocupamos el primer lugar con 1,3 millones de hectáreas sobre un total nacional de 3.5 millones. La dehesa es un ecosistema único, su valor medioambiental es incalculable. Su biodiversidad abarca a la gran mayoría de las especies protegidas y amenazadas en Extremadura. Una gran cantidad de su superficie está incluida en la Red Natura 2000 y por tanto protegida. Es todo un patrimonio para la humanidad. Su explotación se basa en la ganadería extensiva que aprovecha los pastos y el fruto; la montanera. En zonas con vocación cinegética, la caza mayor es su principal recurso, si bien este colisiona negativamente con el aprovechamiento ganadero. El aprovechamiento forestal está limitado a la leña (podas y pies secos) cuyo valor no compensa el trabajo que implica. En el caso del alcornoque, el corcho sigue siendo un aprovechamiento rentable. La rentabilidad de la dehesa ofrece unos ratios muy pobres. Su valor desde el punto de vista medioambiental no reporta ningún beneficio económico, al contrario, su protección impide evolucionar hacia otros sistemas de explotación, cultivos alternativos o energías renovables. Considerando la dehesa como sumidero de CO2, se nos abre un nuevo horizonte que en el futuro pueda aportar un valor añadido. Con este panorama, los gestores estamos abocados a seguir con esa explotación de por vida pues las encinas no se pueden talar, lo cual es obvio. Pero es que además, su mantenimiento y conservación implica dedicar ingentes recursos económicos para desbrozar, realizar podas de formación, de fruto, sanitarias, apostados, proteger regenerado, protección de incendios, etc. Existe, por tanto, un gran agravio comparativo con el resto de explotaciones que no es compensado económicamente. Pero lo más grave y preocupante son las plagas. Cualquiera que explote una dehesa sabe que 'la seca' y el 'cerambix welensii' avanzan sin piedad; la mayor parte de Extremadura está afectada. En 2017 ya existían en Extremadura 5.000 focos de seca con más de 30.000 hectáreas. Y no existe remedio efectivo. Quizás sea esta, originada principalmente por la 'phytophtora cinnamomi', la que más preocupa al sector, pero sin ninguna duda pienso que el 'cerambix', ese insecto gigante que taladra el árbol', es ya su principal enemigo. El 'cerambix' siempre afectó a la dehesa atacando los pies más debilitados y longevos, quizás debido a las podas abusivas de antaño, cuando la leña era una fuente energética fundamental. Pero la realidad es que el insecto se ha convertido en una verdadera plaga sin ningún control que se incrementa cada año y ya son todo tipo de pies los afectados, también los jóvenes. Yo diría, sin temor a equivocarme, que estamos ante el mayor problema que afecta a la dehesa y no solo en Extremadura. Dado su complicado ciclo biológico, el único sistema para combatirlo son las trampas que se utilizan para su captura. Siendo un método eficaz, para obtener un resultado con rendimiento aceptable, sería necesario colocar trampas en número amplísimo pues su radio de acción son apenas 2 o 3 decenas de metros, lo cual resulta costoso y nada fácil llevarlo a cabo, ya que la época para hacerlo se reduce a un par de meses durante el estío. Ante este pésimo escenario, si no actuamos, nuestra dehesa seguirá diezmándose poco a poco. Las prácticas y medidas necesarias han sido ampliamente estudiadas, divulgadas y son conocidas por los gestores, pero evidentemente, no será posible si no se les ayuda económicamente; ya hemos puesto de manifiesto que la rentabilidad no da para más. Si queremos mantener y conservar la dehesa, la Junta de Extremadura está obligada a aportar recursos económicos suficientes para ese fin. La última convocatoria de ayudas que aprobó la Junta para la dehesa en montes particulares fue en noviembre de 2020, con una partida presupuestaria de 5.000.000 euros en régimen de concurrencia competitiva, y tendentes a la regeneración del arbolado, la cual se ha resuelto hace unos meses y donde se han aprobado144 expedientes habiendo sido desestimadas 272 solicitudes por falta de presupuesto. Bienvenidos sean estos fondos que permiten mejorar nuestras dehesas, pero desde luego, es inaceptable tardar casi tres años en resolver una convocatoria. La existencia de plagas pienso que debería ser un factor determinante para regular y otorgar las ayudas. Nuestros vecinos los andaluces, teniendo menos superficie que nosotros, han sabido dar una respuesta contundente, aprobando en 2017 un plan director integral para la dehesa consensuado con todos los sectores implicados, con un horizonte a 20 años vista y aportando para ello una primera partida de 86 millones de euros con fondos del P.D.R. (Plan de Desarrollo Rural), revisable quinquenalmente para mejoras del arbolado, suelo, producción, aprovechamientos y conservación. Aprendamos de ello. El nuevo Gobierno autonómico debe actuar con rapidez y eficacia, es necesario un cambio sustancial en las políticas específicas para la dehesa, de su marco regulatorio y sobre todo se implementen ayudas cuantiosas y suficientes para su desarrollo, mejora y conservación. Solo así podremos salvar nuestra dehesa.

