Pagar impuestos

Los logros sociales son el resultado de la colaboración y el esfuerzo de la comunidad. «La triste ironía es que hoy hay muchos hijos o ... nietos de jornaleros que gracias a las becas son ingenieros, arquitectos, médicos, abogados y su preocupación está en decir que pagan muchos impuestos», aseguró Francisco Fuentes Gallardo en HOY el 9 de febrero.

El pago de impuestos tiene un sentido ético que trasciende el mero intercambio comercial con el Estado. «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad …» (art.31 CE). Así, los ciudadanos contribuyen a la justicia social y a la equidad, independientemente del origen de cada uno. La justicia social no debe considerarse un compromiso contractual, sino una obligación moral que fomenta un sentido de comunidad y responsabilidad compartida que promueva la igualdad de oportunidades. La gratitud social es fundamental, ya que implica reconocer las acciones de la sociedad que nos benefician. Sin embargo, si estas acciones no se perciben como desinteresadas, pueden generar un sentimiento de deuda moral, donde la persona que recibe ayuda siente la obligación de devolver el favor. El comentario de Paco Fuentes revela una contradicción en la realidad social y económica del país, donde se ignora el papel crucial de las políticas de apoyo en los éxitos personales, y se adopta una narrativa de quejas como forma de justificar nuevas posiciones sociales, evidenciando una desconexión con las raíces y un olvido de las luchas que vivieron los padres y abuelos. Cicerón afirmaba que «la gratitud es la madre de todas las virtudes», pero hoy parece olvidada. Es esencial fomentar una conciencia social que valore los sacrificios del pasado y la solidaridad en la construcción de un futuro más equitativo. Este dilema pone de manifiesto la necesidad de un diálogo más profundo sobre la responsabilidad social y el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de una comunidad más equitativa, pues el progreso se mide no solo por el éxito individual, sino por el bienestar de toda la sociedad.