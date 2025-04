Alimentan la polarización

Comenta Compartir

El debate de investidura hemos visto que dejaba el mal sabor de boca de una polarización que parece no tener fin, especialmente potenciada por el ... ya presidente del Gobierno. El que la vida política o los partidos en el Gobierno alimenten la polarización no significa que haya una tendencia a la polarización de los ciudadanos y la sociedad civil. Hay que ser cautos con respecto a una supuesta tendencia a los extremos políticos. Vimos en el debate una constante apelación, seguimos viéndolo, a las etiquetas de izquierda y derecha. Pero las encuestas muestran que en España hay aún una sensibilidad mayoritaria moderada, que no se manifiesta, sobre todo, en la orientación del voto sino en el deseo de una confrontación pacífica y civilizada entre las fuerzas políticas. España se encuentra alejada de otros países más polarizados como por ejemplo EE UU.

