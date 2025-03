Pedro Ferrándiz, el genio

Comenta Compartir

Ha fallecido a los 93 años Pedro Ferrándiz, el técnico más laureado del baloncesto español. Lo conocí en julio del 69 en el curso anual ... de entrenadores superiores celebrado en Tarragona con la asistencia de 31 alumnos de los que aprobamos 5, detalle que habla de la exigencia del profesorado. Él fue profesor de técnica individual y establecí una buena relación personal. La última mañana me preguntó: –«Robles, usted es de Badajoz?». Le contesté afirmativamente. –«Le he concedido el único sobresaliente que he dado en mi profesorado y le diré que en Badajoz dirigí el primer partido de mi vida y guardo un recuerdo muy agradable de esa ciudad». –«Muchas gracias por la nota pero sobre todo por el recuerdo de mi tierra», le contesté. –«Pues ya sabe lo que tiene que hacer a partir de hoy: luchar para que su baloncesto sea importante en ella». Ese fue el consejo que me transmitió un auténtico genio universal del básquet. En mi modesta opinión, los éxitos recientes del baloncesto español en gran parte se deben a Pedro Ferrándiz. Descanse en paz.

Cartas a la directora