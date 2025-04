Errores en la bandera propuesta para Badajoz

En su momento leí en las páginas de este diario una información mostrando la que creen que debería ser la bandera de la ciudad Badajoz, ... proyecto sostenido por unos ciudadanos, sus autores, con la intención de presentarla al Ayuntamiento para su aprobación y hacerla oficial.

El diseño proyectado lo encontramos con errores de base que señalamos a continuación. Antes quiero resaltar que la vexilología (ciencia que estudia las banderas) es una materia totalmente distinta a la heráldica (ciencia que estudia los escudos de armas), aunque muchos las confunden, tanto en su origen como en su terminología. El lenguaje vexilológico es más natural y sus términos no son tan específicos como en los procesos heráldicos. Hemos leído que, por ejemplo, la bandera de Extremadura tiene tres colores: de sinople, plata y sable, cuando, en lenguaje vexilológico, tal bandera es terciada horizontal: verde, blanca y negra.

En el diseño previsto para la bandera de Badajoz, o acordado ya, se dice que el león es «dorado», cuando vexilológicamente su denominación correcta es «amarillo» y la columna «de plata, con la base y el capitel dorado» cuando lo justo sería: «Columna con el fuste marmóreo… y la base y el capitel amarillos», es decir como una de las columnas de Hércules.

Por otro lado, querer adjudicarle al «león dorado» la simbología heráldica del felino del reino de León es otra aberración armera más de lo que leemos en la información aparecida. El león heráldico del reino leonés es de púrpura, a veces coronado de oro (no hace falta decir rampante porque los leones heráldicos siempre son rampantes). Luego el emperador Carlos V lo cambió por un león de gules (rojo), porque opinaba que el tono purpureo es un color de tipo eclesial. Por otra parte, el paño del pendón del reino de León era, y es, de color blanco, que fue el que se adjudicó a esta ciudad perteneciente a tal reino, al ser reconquistada, por el rey Alfonso IX de León, por lo que sería una torpeza histórica cambiar el símbolo original, y de más valor histórico, por otro posterior, en este caso rojo, que por cierto pertenece al reino de Castilla, tergiversando de esta forma la historia de nuestra ciudad.

Conviene reseñar que a la hora de crear un símbolo territorial: bandera o escudo de armas, hemos de tener en cuenta que el mismo debe reunir las siguientes cualidades. Debe ser: A). Preciso. Para que el espectador que lo contemple pueda atribuir el símbolo al lugar que pertenezca, realizando el menor número posible de operaciones mentales. B). Nítido. Que los colores y las figuras no ofrezcan ningún tipo de duda al espectador que las observe. C). Inequívoco. Es decir, propio, específico de cada localidad, con el fin de que no pueda, en forma alguna, ser confundido con otro de otra ciudad; y D). Original. Porque los colores y las figuras que se ofrezcan en el campo de los emblemas o en el paño de las banderas, han de ser peculiares, de personalidad contratada y, para ello, procuraremos eludir los que ya figuran en los símbolos de otras localidades.

Refiriéndonos a la bandera de Badajoz, propuesta, que anteriormente aludida, señalamos que: A) Tanto el león dorado, como las ondas, cortadas de plata, no pueden adscribirse a nuestra ciudad. B) Ya decimos que el león dorado induce a dudas. C) Estas figuras demuestran que no son propias de Badajoz ni del río que la baña. D) Los colores y las figuras del proyecto carecen de personalidad contrastada. Veamos: entre las capitales de provincia, comunidades y otras ciudades importantes, he estudiado, por mi condición de especialista, más de 40 banderas de color encarnado en sus diversos tonos. Por ejemplo; Madrid, Mérida, Albacete, Sevilla, Cádiz, Ciudad Real, Soria, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Lugo, la del reino de León, Lérida, comunidad de Murcia, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Vitoria, Comunidad Navarra, etc.

Muchas más objeciones podría escribir sobre lo que se pretende. En cualquier caso, remitiré un informe pormenorizado a la Comisión de Gobierno Municipal.