Ultimátum del Casco Antiguo

Badajoz, nuestra sufrida y paciente ciudad está harto acostumbrada al constante titular, sobre todo en lo que se refiere al Casco Antiguo. Casi cada día nos desayunamos con la noticia de tal o cual proyecto, promesa o entelequia destinada a remediar los ásperos problemas de ... nuestro barrio noble, sin que en treinta años de declaraciones hayamos visto soluciones reales a nuestro problemas. Un mínimo de decencia, de honradez ciudadana, nos impulsa desde la plataforma en defensa del Casco Antiguo de Badajoz, Proccab, a contar a nuestros paisanos cuál es el estado actual de nuestro barrio, en especial de la 'cara B' del mismo; ese territorio comanche a espaldas del Palacio Municipal. El gran problema, la gran vergüenza de nuestro Casco Antiguo, es, a no dudarlo, el narcotráfico. El valiente pacense que se aventure por calles como Amparo, Afligidos o Sepúlveda constata con tristeza que los reyes del barrio campan por sus respetos sin que nadie haga nada por evitarlo; quienes comercian con muerte cierran calles a su antojo de día y de noche, se pelean, ensucian, amenazan y en general tratan al barrio y a sus vecinos como si fuera su cortijo particular. Las llamadas a la Policía Local se tornan empeño inútil bajo la eterna frase de «no tenemos efectivos», como si una maldición divina nos hubiera caído del cielo y no dependiera de los presupuestos municipales.

Las ruinas son el ecosistema perfecto en el que se refugia el menudeo. Calles cerradas desde hace diez años –como la calle Norte– para vergüenza y desánimo de todos, paredes apuntaladas, ratas, basura y suciedad hacen del barrio noble de Badajoz el lugar perfecto para que fumaderos, prostibulos de a cuarto de hora y estercoleros proliferen en lo que denominamos asquerosa normalidad. Nada se ha hecho para remediarlo, ni se hará, nos tememos. Hace meses que doscientas denuncias por dejadez municipal duermen el sueño de los justos sin que nadie tenga noticias de ellas. El comercio del centro, en otra época santo y seña del Badajoz de siempre, agoniza por falta de espacios, notablemente aparcamientos. Más de trescientos se han perdido en los últimos años, ante la estólida actitud de las autoridades. Ni siquiera una mísera línea de autobús que una, por ejemplo, el centro comercial con el Casco Antiguo parece entrar en sus planes. El centro de salud se cae, literalmente, a trozos. 20.000 ciudadanos acudimos al mismo con el muy real miedo de que caiga el techo sobre enfermos y niños. La solución que nos dan es: nada. Nada de nada, mientras en otras localidades extremeñas llueven millones sin cuento para construirlos nuevos. ¿Será que somos extremeños de tercera? Hasta la luz nos niegan. Sí, queridos lectores; no es broma. Hasta cuando se iluminan las calles con alegres motivos navideños, otras como Encarnación, El Brocense o el tramo de San Juan entre Bravo Murillo y Concepción Arenal carecen de una mísera bombilla. Treinta años llevamos esperando que El Campillo vuelva a ser un barrio normal, con viviendas y servicios normales y habitantes tan cotidianos como nosotros, y hace unos días nos han comunicado por prensa que el proyecto vuelve al cajón. Otro cuarto de siglo más es un insulto en nuestra cara. Cada evento, mercado, fiesta o jarana que en apariencia ilumina nuestro barrio (durante uno o dos días, como mucho) se limita a las zonas ya recuperadas, como la plaza de la Soledad o la plaza de España; de Eugenio Hermoso o San Atón nadie se ocupa. La lista de agravios, abandonos y desaires de Ayuntamiento,Junta y Delegación del Gobierno para con nuestro barrio es casi infinita. Si hubiera que relatarlas por lo menudo no bastarían tres meses de articulos a diario para poner la cara colorada a nuestras autoridades políticas, aunque si se pasean por la manzana contigua al Museo de la Ciudad quizá obtengan alguna pista. Cada vecino del Casco Antiguo sabe todo esto, y más. Sabe positivamente que comportamientos que serían inadmisibles en Valdepasillas o San Roque son moneda corriente aquí, porque nadie hace nada por evitarlo. Es decir, porque los responsables miran para otro lado. La situación no da más de sí, y por estas razones, y más que nos asisten, desde Proccab hemos decidido que ya basta de retrasos y cancelaciones, que no aguantamos más, que la broma ha llegado ya muy lejos. Desde esta humilde pero firme tribuna le decimos a las administraciones que más vale que se pongan en marcha para solucionar nuestros problemas, y que esperamos ver resultados como muy tarde en enero de 2025. De no ser así, nuestra paciencia se agotará. Ya lo está en verdad. Y cuando a los ciudadanos se le acaba la paciencia, esa que nos consumen ustedes por kilos, deciden emprender todas las acciones cívicas, todas las movilizaciones ciudadanas y legales a nuestro alcance. El Casco Antiguo de Badajoz no aguanta más, señores alcalde, delegado del Gobierno, presidenta de la Junta de Extremadura. Pongan sobre la mesa las tres «pes»: personal, presupuesto y protocolos, que en otras ciudades han funcionado, o la calle les pedirá cuentas de su inacción. Han consumido ustedes toda nuestra paciencia.

