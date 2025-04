Broncano y TVE

Comenta Compartir

Era de esperar que algunos predicadores radiofónicos y sus palmeros no estuviesen de acuerdo con el fichaje de David Broncano en TVE. ¿Envidia o lo ... utilizan para atacar al que no piense como ellos? Desde luego no es por el contenido del programa. A uno de ellos le regalaron los del PP un bodrio en TVE que nos costó 330.000 euros por programa, 240.000 más que el de Broncano, que sale a 90.000. El tío cobraba 15.000 euros por cada uno y hubo que retirarlo por ser un absoluto fracaso. Master Chef nos cuesta 775.549 por programa, 685.549 más que el de Broncano (cada juez cobra 10.000 euros por programa); Master Chef Junior cuesta 650.000 euros por programa; 'Cuéntame cómo pasó salía a 726.000 euros por episodio; 'Ruta Morancos' cuesta 174.452 euros por programa y cada Moranco cobra 25.000 por episodio, pero solo se critica a Broncano... No es el dinero, es la política y un intento más del franquismo mediático rancio para tumbar al gobierno, usando lo que sea.

Cartas al director