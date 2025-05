El pedido semanal

Comenta Compartir

Acabo de hacer por teléfono nuestro pedido semanal al supermercado Spar. Me encuentro alegre. Cuando hice la llamada me contestó Cristina con su voz que ... sirve de medicina para el espíritu. Cristina te habla directa a los sentimientos aunque la conversación trate de latas de atún o calabacines... La voz de Cristina te invita a contestar con el mismo agrado, con la confianza impagable que te ofrecen las buenas personas. Aunque no nos veamos, semana tras semana me he convertido en incondicional de su voz, de su alegría, de la música de sus palabras. Desde el comienzo de la pandemia hacemos los pedidos al supermercado que nos ha ayudado al máximo en el obligado encierro: José, su encargado con su rica conversación que nos conecta con el mundo, Noelia, otra preciosa voz al teléfono que hace que te sientas bien y que olvides los problemas y, cómo no, mi antiguo alumno Juan, fiel y trabajador como el primero, colocando con habilidad las pesadas bolsas que nos solucionan la vida semanal. A todos ellos mi agradecimiento sincero por su trabajo y porque son sabios en transmitir la alegría y el contento que llegan al centro de nuestra vida. Gracias, son un ejemplo a imitar, qué suerte haberles conocido.

