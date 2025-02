Comenta Compartir

El tema de la pederastia siempre es grave porque causa un escándalo social a todos los niveles. Creo, no obstante, que estos acontecimientos deben analizarse ... con veracidad. Existen medios anticatólicos que desprestigian a los cristianos. La Iglesia nunca ha dado larga a estos temas, siempre ha dado la cara, buscando la verdad y actuando a favor de las víctimas. No es justo que parezca que todo el clero es pederasta. La Iglesia se siente agredida por esos radicales. Todo recae sobre la iglesia, cuando el porcentaje de pederastia es un pequeño porcentaje de las causas conocidas contra instituciones religiosas. ¿Por qué no se investigan el 98% restante con personas de todo tipo? ¿Para el clero no existe la presunción de inocencia como para cualquier ciudadano?

Temas

Cartas a la directora