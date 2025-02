Pecados mediáticos

Comenta Compartir

La mayoría de ciudadanos estamos hartos de los políticos de turno. Bien claro lo decía Luis Landero en su discurso del Día de Extremadura, se le notaba rabia interior por la forma de actuar y el comportamiento de estos. Al parecer hay una caza de ... brujas contra lo que denomina «oligopolio mediático». El PSOE y Podemos culpan a las empresas de información de su retroceso en las encuestas y en las elecciones. Consideran el mediático como el más peligroso de los poderes fácticos que, según dicen, circula libremente por las alcantarillas del Estado. El presidente del Gobierno, que controla la televisión estatal, la publicidad institucional y las grandes empresas públicas, responsabiliza a los medios de que no informan, sino intoxican. Cree que son los causantes de su impopularidad. Es lo que nos hacía falta escuchar. Es conveniente recordarle que la libertad de expresión no nació para proteger a los gobiernos y políticos, sino para vigilarlos. Es la garantía de que nadie va a ser perseguido por sus opiniones o escritos. A los políticos que se vuelven trumpistas y embisten a la prensa hay que recordarles que tienen la batalla perdida. Van a seguir contando sus fechorías, como lo hicieron en las grandes batallas de la corrupción –Gürtel o los ERE de Andalucía–. El penoso espectáculo que han dado algunos políticos es lamentable por su poca honestidad, por su soberbia, sus marrullerías y su arrogancia, despreciando a los ciudadanos como galápagos. Algunos expertos han dicho que Isabel II aprendió desde niña que su estatus no era un privilegio sino un deber. Ese tenía que ser el camino vuestro, lo demás produce vergüenza.

Temas

Cartas a la directora