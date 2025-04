PAVESE Y LA 'FEMME FATALE'

Comenta Compartir

Tal día como ayer, el 27 de agosto de 1950, se suicidó Cesare Pavese. Él, que escribió tanto de los veranos en el campo, en ... las colinas de Turín, no pudo soportar más tiempo el frío de la vida. Tenía cuarenta y un años. Vestido y sin zapatos, como si no quisiera manchar la colcha, se tumbó supino en la cama de la habitación 346 del Hotel Albergo Roma, de Turín, y se tomó un tubo de barbitúricos después de haber anotado una última entrada en su diario: «Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más». De hecho, ya lo había anunciado en un poema: «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos».

La muerte tenía los ojos de Constante Dowling, una desconocida actriz estadounidense con quien Pavese había salido durante un tiempo, antes de que ella lo abandonara para volver a Hollywood. Para intentar comprender qué sentía Pavese por ella me senté a ver la película ‘Black Angel’, un thriller dirigido por Roy William Neill. Basada en una novela de Cornell Woolrich, otro escritor infeliz, la película no extrae todo lo que contiene la novela, una estupenda y original historia donde una mujer emprende la investigación de un asesinato para salvar a su marido, condenado a muerte por un crimen que no ha cometido, y para explicarse a sí misma qué atractivos vio él en la mujer muerta. En sus pesquisas se ve obligada a atravesar situaciones de peligro en los turbios mundos de la noche, a asumir identidades diferentes entre personajes hundidos o violentos, entre ellos un pianista alcoholizado, aferrado a un piano y vencido por una mujer, como el de la canción. Veo la película ‘Black Angel’ y no encuentro nada especial en Constance Dowling, que interpreta el breve papel de ‘femme fatale’ de forma un poco hierática. Es hermosa, pero no es una buena actriz. Tiene la misma caída lateral de la melena que Veronica Lake, pero le falta talento, ironía y la capacidad de congelar la sonrisa del gánster más duro con una réplica mortífera. No figura en la nómina de ‘femmes fatales’ que triunfaron en las pantallas, herederas de aquella fascinante Theda Bara (‘death arab’, en lectura inversa) del cine mudo. Por la noche, insomne por este calor que no termina nunca, la película me hizo pensar dos cosas. La primera, que el amor a menudo es así, y muchas veces nos preguntamos desde fuera que ha visto alguien valioso en otra persona que aparentemente carece de valores. La segunda, que el aumento exponencial de novelas negras protagonizadas por mujeres detectives ha ido desplazando la vieja figura de la ‘femme fatale’. Heredada del patriarcado del muy antifeminista siglo XIX, el arquetipo de la mujer que lleva al hombre a la destrucción, unas veces por su torpeza, otras veces por su ingenuidad, había dado mucho juego en la literatura. Aunque reaparece con rasgos propios en la novela negra, su nacimiento está en el origen de los tiempos. Su primera antecesora es Lilith, la primera mujer de Adán, la misteriosa y prelapsaria criatura sobre la que la Biblia ha pasado de puntillas, la seductora rebelde que abandona al marido y rechaza la maternidad y de la que proceden las Helenas de Troya, las Salomé, Nana, Carmen, Salambó, Conchita y todas las vamps. La ‘femme fatale’ del cine negro no tiene otro trabajo que el de amante ociosa, ajena a preocupaciones económicas, domésticas o laborales, siempre envuelta en una decoración barroca y perfumada, con abundancia de adornos, espejos y almohadones. Es noctámbula, divertida, aunque con momentos de indolencia y ‘ennui’, propios de un humor cambiante, que ahora da, ahora quita. Reacia a todo sentimentalismo, jamás se compadece de sí misma. Vive al día, sin un proyecto claro de vida ni, mucho menos, el deseo de engendrar hijos. No tiene esperanzas en el futuro, pero tampoco le tiene miedo. Y a esos atributos morales corresponde una imaginería muy concreta: la languidez de movimientos, la cabellera larga y suelta, los ojos entreabiertos, un asomo de sonrisa irónica, algún rasgo exótico que acentúa la voluptuosidad y un erotismo que sexualiza hasta los gestos más cotidianos: bajar una escalera, comer una fruta, fumar un cigarrillo. Pero a veces, también, estas chicas amantes del gánster tienen un gesto final de dignidad que las redime y que revela la vulnerabilidad oculta bajo su aparente dureza, a menudo despertado por la integridad del detective protagonista. En mi memoria, ellas son más grandes que los pequeños y crueles gánsteres que las aplastan y las cocean, más humanas y tiernas que sus vulgares opresores, que nunca descansan. Sin ellas, quienes recibimos nuestra educación sentimental en el cine, nuestro conocimiento del amor habría sido más plano, más pobre, más pequeño, más penoso. Su mejor lección fue mostrarnos que se podía llevar una vida independiente y libre y, al mismo tiempo, tener un corazón generoso y compasivo, que ambas cosas no eran incompatibles. Sin ellas habríamos aprendido más tarde y de peor manera que también en la realidad existe la chica del gánster y que alguna vez en nuestra vida podríamos encontrarnos con ella.

