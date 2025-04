Comenta Compartir

A mí me parece que los hogares españoles de rentas bajas no están cuidados como merecen ya que se prepararon para un repunte de la ... inflación mucho antes –seis meses antes– de la invasión de Ucrania por el arrogante, soberbio y despreciable Putin, en concreto, lo que demuestra y desmonta totalmente el discurso del mentiroso Gobierno de España que tenemos, con una afirmación de que la crisis de precios de debe exclusivamente a la guerra. No es cierto. Estas conclusiones no las digo yo, sino el Banco de España en un informe analítico sobre la inflación y los hogares españoles con menos recursos, publicado muy recientemente por esa entidad. Esto se convierte en una situación muy compleja para las rentas más bajas: ya están dejando de consumir ciertos bienes necesarios para la subsistencia del ser humano para poder pagar el recibo de la luz. Estamos invadidos de gobernantes mentirosos, inútiles, corruptos y derrochadores del dinero de todos los españoles. Dejadnos de tanto «cuento chino» y mirad por los ciudadanos que os dieron su voto para que fuera un país mejor, pues de momento España es un caos, si no llegamos pronto al estado de recesión y asfixia para todas las familias españolas. Sois un peligro «paupérrimo» (necesitado, que no tiene lo necesario para vivir). Esto está pasando en muchas familias actualmente. Seguid dando limosnas para que se callen y sigan siendo pobres siempre. Trabajo es lo necesario y no limosnas para que sigan siendo cómplices de vuestras fechorías. Una bajada de impuestos ayudaría a muchas de esas familias que se encuentran en situación precarias por el encarecimiento de la energía y muchas cosas más. El Ejecutivo alemán está destinando medidas para paliar los efectos de la subida de precios a sus ciudadanos. Son socialdemócratas y no piensan en hacerse ricos en dos días. ¿POR QUÉ EN ESPAÑA NO SE HACE LO MISMO?

Cartas a la directora