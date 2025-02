«Que eres tú, el que me hace ser como tú me ves…»

Viernes 19 de enero de 2024, regreso de mi centro de trabajo para comer con amigos.

Sábado 20 de enero a las 3 horas a. ... m, entro en coma durante diez días, oyendo en la oscuridad timbres conocidos y a Supertramp. No muevo absolutamente ningún músculo de mi cuerpo.

El día 25 de marzo ingreso en Casa Verde (Mérida). Mi estancia allí ha sido como la 'salida' de una carrera de motocross, tal cual, ¡emocionante!, como una actuación encima de un escenario (con el público en penumbra) que necesita de continuos ensayos, y en mi mente la 'actuación finalç' , eso sí, siempre con el alma pintada de alegría por un pintalabios rojo, sí ,sí, ese que siempre vamos prestando y perdiendo por ahí. He asistido a «terapia de garaje» y, como los buenos músicos de garaje, he compartido y aprendido siempre, como no puede ser de otra manera. «Ese tipo de música simplemente reconforta el alma…», dice Bob Seger ('Old Time Rock and roll').

Gracias a todos, en especial a María Sánchez Rodrigo que dejó su ritmo de vida para cuidar de la mía 24 horas al día durante todo este tiempo, gracias hija mía y también a Beatriz Pinilla Rubio, 'mi' fisio, me has devuelto mi cuerpo y mi alma y justamente ahí tienes tu lugar para siempre, te quiero mucho 'mi' Bea.

La actuación final ha merecido cualquier sacrificio…