Patrimonio real

Don Felipe se ha hecho un pantojazo. Haciendo público su patrimonio antes de que el Gobierno aprobara el decreto es como Isabel Pantoja anunciando el ... embarazo de su hija (se adelantó a 'Sálvame', que había puesto una cuenta atrás esperando la mayoría de edad de la niña para contarlo). Los dos millones y pico son fruto del ahorro en los últimos 25 años (al Rey le da igual si sube la luz). La muestra de «transparencia y ejemplaridad» no sé si es acertada. A los de siempre cualquier gesto les parece mal. Para Iglesias la monarquía es «una rémora en el avance democrático de España» (vaya, igual que en Gran Bretaña, Holanda o Dinamarca). A Belarra no le sirve el «maquillaje», dice que don Felipe puede hacer lo mismo que su padre. 'Minority Report', no te digo. Hija, ahí está la puerta de la dignidad. Para unos será un tieso. Para otros, un trincón (con buena corona, bien se ahorra). Esto es España. Siempre tenemos algo para estar en contra.

Opinión HOY