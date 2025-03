Ivana Trump, que ha muerto a los 73 años, era un poco ídolo de primeras esposas. «No os enfadéis con ellos, mejor quitadles todo», dijo ... una vez. Ella obtuvo del que todavía no era presidente, pero sí rico, y además le había puesto los cuernos, 25 millones de dólares, el casoplón familiar, cinco millones de pensión alimenticia y otras fruslerías. Pretendía la mitad de la fortuna, pero, vaya, tampoco se fue desnuda.

El otro día, Sánchez se molestó mucho en el Congreso cuando Abascal habló de su «porquería legislativa». Me recordó algo que molestaba mucho a Donald Trump cuando sólo era rico. Estipuló en un 'Roast', uno de esos programas donde te ponen verde, que había una cosa con la que no se podía bromear. No se podía dudar de que fuera inmensamente rico. Ni un chiste sobre su multimillonariedad. La multimillonariedad de Sánchez es eso que Giscard reprochó a Miterrand en un debate electoral, el patrimonio de la generosidad que cree tener.