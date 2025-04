¿La vida es un espectáculo?

Recuerdo que hace años me encantaban todas aquellas frases positivas que venían impresas en agendas, en pegatinas, esas que te decían que todo era posible, ... y que lo único que no lo era, por supuesto, era lo que no intentabas. Hasta llegué a verle la lógica: claro, si no lo hago ¿cómo voy a conseguirlo? Hasta que años después, me di cuenta del engaño, de la estafa y de la intención que había detrás de esta y otras frases del tipo.

Y es que ¿qué pasaba si no lograbas aquello que sí intentabas? ¿qué se podía hacer? Tenían también respuesta para esto: tú sigue intentándolo hasta que lo consigas.

Lo mismo ocurre con: «Las mejores luchas están reservadas para los mejores guerreros», «si puedes soñarlo puedes hacerlo», «deja de darle vueltas a todo y sonríe», «el fracaso nunca es una opción», «no te preocupes o atraerás lo que más temes», «si quieres puedes» y «todo tiene un lado positivo» (entre otras).

Y es que parece ser que en nuestra sociedad existe el «deber de estar bien». Y cuando no puede ser así, cuando no te encuentras bien por el motivo que sea, y recibes una respuesta que te dice cómo deberías sentirte, o qué es lo que tendrías que hacer, se complica aún más. Te quedas en un lugar incómodo, con el sentir que ya traías, sumado a lo que acabas de recibir, porque, aunque quizá no lo sepamos, esto condiciona al cerebro. Así es, regalar este tipo de frases cuando alguien está compartiendo su malestar o lo que está viviendo, es impactar en su cerebro.

Este halo de positivismo tóxico no nos ha mostrado el doble filo que esconde. De primeras cualquiera de estas frases te puede resonar ideal, incluso motivante, te puede alentar al impulso. Es lo que sucede cuando hemos normalizado algo, que lo aceptamos como verdad única sin duda alguna, pensando firmemente en que nada tiene de malo. Lo que sí cuestionamos y enjuiciamos como malo es cómo reacciona la otra persona cuando se la decimos: «Solo quería animarte, pero ya veo que no te apetece estar mejor», «que delicada eres, no se te puede decir nada», «mientras más vueltas le estés dando es peor, si ya ha pasado no sé por qué no haces algo para estar mejor».

El resultado es que estas frases no son inofensivas, porque cargan a la persona que las recibe, le suma a lo que traía, le complica el sentirse entendida y, por qué no decirlo, la puede hundir literalmente.

Para que como sociedad podamos avanzar tenemos que dejar de normalizar que no sentir alegría todo el rato es algo malo. Que darnos permiso a sentir aquello que nos venga sea lo que sea es necesario y normal. Que sentir tristeza, miedo o inseguridad es algo que está dentro, ahora, que lo tenemos ahí, y que no necesitamos una frase que nos haga sentir culpa por tener eso que tenemos. Que esto se hace mucho con los niños y luego, cuando crecen, queremos que se desahoguen y nos cuenten, y quizá, por todo eso, ya no quieran hacerlo. Cuando invalidamos el sentir de las personas regalando palabras como las anteriores, las estamos alejando de nosotros, a veces, sin posibilidad de retorno.