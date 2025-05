Tapar el aprendizaje que supone vivir

Proteger a las personas que queremos de que nada malo les ocurra es un objetivo de todas y cada una de nosotras. Sobre todo cuando ... hemos vivido algo que sabemos que duele, mucho, que nos ha hecho sufrir y para lo que no encontrábamos consuelo. Es solo recordar una ínfima parte de aquello que pasamos, suficiente detonador para sacar el escudo y poner detrás a todos nuestros seres queridos.

Mi mejor amiga me dijo un día: «Cuando te conviertes en madre nace el miedo, y ese ya no te lo quita nadie». El miedo, esa emoción tan desagradable que nos lleva a una angustia tremenda es la que muchas veces nos lleva, no a proteger, sino a sobreproteger.

La sobreprotección entendida como «que nada te toque, que nada te roce, que nada te duela, que nada te pase» tiene serias consecuencias para las futuras generaciones, ya que quienes solemos sobreproteger somos los adultos a los niños.

Proteger es algo innato, natural y propio de las personas que queremos a otras, e incluso sin querer y sin conocer, hay algo que nos hace proteger ante determinadas situaciones. A través de esa protección, demostramos el amor, la fidelidad y la confianza, también poner fin a una injusticia o tratamos de pararla, ayudamos, auxiliamos, etc.

Cuesta imaginar a alguien que no protege siquiera a los suyos ¿verdad? Aunque haberlos, haylos.

En ocasiones ocurre que tenemos tanto miedo de que le ocurra algo malo a nuestros hijos que llevamos la protección al extremo. Intervenimos incluso cuando una consecuencia natural haría su trabajo por sí misma, no vaya a ser que pase frío, no vaya a ser que se caiga (caída sin peligro), no vaya a ser que se equivoque, no vaya a ser que se manche.

¿De qué forma se aprende a coger sí o sí una chaqueta si no se nos permite salir un minuto a la calle y comprobar ese frío? ¿De qué forma se aprende a subir despacio, a no saltar de dos en dos, si no es con una caída sin peligro? ¿de qué forma se aprende a tomar buenas decisiones si no es cometiendo algún error? ¿cómo se aprende sin mancharse?

Me gustaría aclarar que es nuestro trabajo supervisar y dar presencia. No podemos dejar que se caiga ante una altura donde se haga verdadero daño, o que tome la decisión de meter los dedos en el enchufe. No hablo de eso.

Sobreproteger también es hacer por ellos cosas que pueden hacer perfectamente solos, tomar decisiones que pueden tomar ellos, pensar por ellos. De esta manera, estamos entorpeciendo su aprendizaje, su independencia y su capacidad resolutiva. Caemos a veces en hacer las cosas por ellos para que no lo pasen mal, o para que no sufran, incluso a veces para que no se cansen.

Y esta protección en exceso conlleva una serie de riesgos. Algunas de las consecuencias de la sobreprotección en la infancia que pueden observarse en la vida adulta son: adultos dependientes, personas con baja tolerancia a la frustración, sin empatía y exigentes, etc.

Para el ser humano, es más fácil aprender que reaprender. María Montessori dijo: «Cualquier ayuda innecesaria, es un obstáculo para el desarrollo».