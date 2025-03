Sharenting o compartir fotos de menores

En los últimos años, debido al gran auge de las redes sociales, se ha normalizado el sustituir el álbum de fotos al uso por el ... álbum digital. Y cuando un adulto de manera consciente decide mostrar su vida al resto de personas, no está atentando contra derecho alguno. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los menores?

Esta misma pregunta se la realizó hace años una empresa de seguridad llamada AVG y realizó un estudio del que arrojaron los siguientes datos: el 81% de los bebés son expuestos en las redes sociales antes de cumplir los seis meses de vida y el 23% de los niños ya ha aparecido en ellas antes de nacer, ya que sus padres han publicado las ecografías de los embarazos.

A modo de curiosidad, existe un 5% de bebés menores de 2 años que ya tienen un perfil propio en redes sociales como Facebook, así como presencia en otras como Instagram o Youtube donde los propios progenitores comercializan y monetizan cualquier foto o vídeo de sus hijos e hijas con el fin de lucrarse y obtener beneficio económico o incluso reconocimiento en el mundo de los creadores de contenido.

Y todo ello se traduce en lo siguiente: se está exponiendo la intimidad de los menores sin su consentimiento, y de la forma más variopinta: publicaciones estando desnudos en el momento del baño, mostrando sus partes íntimas, vídeos de challenges o retos donde los humillan tratando de hacer ver que lo que muestran es un momento divertido etc. Un 56% de los progenitores comparte información potencialmente vergonzosa de sus hijos, según un estudio de las universidades de San Francisco y Michigan.

No suelen ocultar siquiera la cara del menor para protegerlo, porque, la mayoría de veces, las razones que alegan para defender esto que hacen va desde no pasa nada, soy su padre-madre y yo decido o incluso si el día de mañana no está de acuerdo o no quiere que siga mostrando su imagen no lo haré.

Pero todo el registro anterior ya publicado será muy difícil de eliminar porque a ese menor ya le habrás creado una identidad digital, una huella en redes que, escapará totalmente al control de todos, incluido al tuyo.

Tenemos el deber de proteger a la infancia y ella, como nosotros, tiene derecho a la intimidad y no a la sobreexposición. Casi nadie sube fotos de menores con mala intención. Y el problema no es ese. El problema es que no sabemos la intención que tiene quien lo ve.

En los registros de pedófilos detenidos, se ha encontrado numeroso material lleno de «fotos y vídeos normales de menores» de rutinas, del día a día, suficiente para alimentar su filia.

Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque un menor no tiene la capacidad para decidir y manifestar si está de acuerdo o no y tengamos mayor criterio y conciencia que aquello de yo decido por él mientras crece porque no todo vale.