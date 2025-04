La regla de los 4 regalos

Independientemente de en qué tipo de cuna se críe un niño, fomentar los valores y entre ellos, la humildad, tendría que ser rasgo común en ... todas ellas.

Se acerca la Navidad y con ella, el momento de escribir la carta a Sus Majestades los Reyes Magos. ¿Quién no tiene el recuerdo de recoger catálogos de juguetes y ponerse a escribir la carta y a pedir todo aquello que quería sin ningún tipo de criterio más allá de esto me gusta y esto también?

También recordaremos que, seguido a esto, venía la famosa frase de: bueno si te has portado bien algo te traerán, todo no, porque hay muchos niños en el mundo y algunos no tienen nada.

De las etiquetas que se utilizan para definir a un niño, hay una que en estas fechas resuena en demasía: caprichoso. Lo quiere todo, lo pide todo. Pero, deja que te diga que, para que un niño llegue a no ser capaz de discernir entre lo que quiere y lo que necesita, hay un camino hecho donde, como adultos, hemos acompañado.

Está claro que los niños están rodeados de muchísima estimulación y también de cosas que otros tienen y ellos no.

No tomar decisiones en este momento y dejarnos llevar por una especie de deseo o anhelo mediante el que saturamos de regalos al niño para que sienta que lo que pide es importante, efectivamente le convertirá en un niño hiperregalado (si quieres llamarle caprichoso, tú decides).

Existe una regla llamada la de los 4 regalos, que una vez llevada a la práctica tiene una serie de ventajas que permitirá, entre otras, que el niño pueda tener tolerancia a la frustración. Esta regla dice que se harán 4 regalos al niño: algo para vestir (un abrigo, chándal...) algo que necesite (quizá una mochila nueva), algo para leer (o que permita un aprendizaje) y algo que quiera (un juego que le guste mucho). Y es que el día de Reyes también suele estar marcada la ruta de ir a casa de unos abuelos a por los regalos, a casa de los otros abuelos, de los tíos, etc. Llegando así a acumular muchos niños en este día más de 20 regalos. Y esto, con permiso, es una auténtica barbaridad, porque un niño no necesita estoy y por recibirlo, no va a ser más importante, a pesar de que creamos que mientras más le demos mejor estará.

Cubrir de demasiados regalos, a la larga, lleva a los padres y a las madres a la queja de: tienes un montón de cosas, no sabes valorar lo que tienes, en qué momento se ha llenado la casa de tantas cosas.

Y el niño, que habrá recibido cantidades ingentes de regalos, efectivamente a la larga, quizá no entienda el valor de las cosas, puesto que todo aquello que ha demandado (por capricho y no por necesidad) le ha sido dado sin criterio alguno.

Porque el valor está en la intención y en la ilusión. Ah, y en la magia de la Navidad.