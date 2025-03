Durante las últimas semanas vemos como los titulares están copados de noticias sobre la llegada constante de inmigrantes a las costas canarias. En lo que ... llevamos de año ya son más de 30.000 personas, suponiendo un 700% más que en el mismo mes del pasado año. Entre esas personas, en su gran mayoría hombres, también hay menores, demasiados menores.

El desamparo existente con el tema de la inmigración no es solo a veces hacia las propias personas que llegan a las costas, sino también hacia la comunidad autónoma, hacia los recursos y hacia las personas que trabajamos con menores extranjeros.

Hace poco más de un mes, el Gobierno aseguraba que Canarias tenía músculo suficiente para atender de la mejor manera este tema, mientras que desde Canarias se estaba solicitando ayuda al propio Gobierno.

¿Cuánto malestar genera pedir ayuda y que donde la estás pidiendo den por hecho que puedes solo?

La bruma que existe alrededor de este tema va in crescendo. Que las travesías no duran tanto como dicen porque las mafias los traen muy cerca de la costa, que aquí viven a cuerpo de rey en hoteles, que se les da 50 euros al día y se les compra IPhones, que vienen a quitarnos el trabajo, que son los responsables de casi el 100% de las situaciones violentas, que reciben ayudas de más de 600 euros al mes, etc. Y toda esta bruma, todo este conjunto de bulos y afirmaciones categóricas que se hacen desde el total convencimiento, no hace sino interferir en lo verdaderamente importante: poder hacer frente a la situación que estamos viviendo y quién tiene la responsabilidad.

La lucha encarnizada que se lidia en la sociedad nos enfrenta, saca la peor parte de la raza humana y nos posiciona: o blanco o negro. Y fomenta el odio y el racismo exponencialmente.

Y todo esto nos lleva a olvidar el trasfondo y lo que realmente está pasando. Y es que personas con necesidades están llegando a nuestro país, huyendo de lo que tienen y de lo que no, en su país de origen. Porque son personas. Esos tantos por ciento, esas cifras numéricas, esos 200 o 300, hacen alusión a personas: mujeres embarazadas, bebés, hombres y muchos menores. Con nombre y apellidos.

Personas que, durante días, han bebido agua del mar, un trago o dos al día, para evitar deshidratarse, que han comido un paquete de galletas, que llegan llenos de heridas, de quemaduras. Y otros no llegan, se quedan en el camino.

Y esto lo afirmo con total rotundidad.

Ojalá pudiéramos ampliar e ir cambiando la mirada a una algo más limpia, sin tanto juicio, con más respeto y empatía hacia la sociedad en general. Ojalá cuestionásemos más lo que ocurre, sin dar tanta credibilidad a eso que, aunque parezca ser totalmente cierto, no esconde más que a personas llenas de odio buscando llenar a otras del mismo odio.

Son personas, no nos olvidemos.