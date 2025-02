Las madres trabajadoras y los padres cuidadores

Salir de las creencias que nos limitan, de aquello que alguien dijo un día que era lo mejor o donde debía estar otra persona, casi ... sin preguntar, es sinónimo de que somos más que aquello de que, para la niña era el rosa y para el niño el azul. Somos personas diferentes, por más que desde tiempos inmemoriales, nos hayan encasillado según nuestro sexo.

La mujer en casa cuidando de los hijos y el hombre a ganarse el pan ha causado durante muchos años que las mujeres fueran relegadas al plano de cuidadora sin preguntarles siquiera. El problema estaba ahí, precisamente, en no preguntar. Hay mujeres que deciden conjuntamente con su pareja ser ellas quienes se queden al cuidado, pero hay otras, muchas otras, que jamás tuvieron esa capacidad de decisión.

Ya las situaron ahí. Alguien decidió por ellas. Y aunque quizá lo sencillo sea decir que podían haber decidido otra cosa, quizá no pudieron. No estamos aquí para juzgar, pero sí para ser conscientes de que existen sueños truncados de mujeres que no pudieron decir abiertamente qué es lo que querían y ante muchos hombres que tampoco pudieron pasar apenas tiempo con sus hijos porque su lugar estaba ganando ese pan.

Los tiempos cambian y ¡menos mal!. Pero ¿y las personas? Porque para que el tiempo cambie o, mejor dicho, para que las cosas cambien a lo largo del tiempo, somos nosotros quienes tenemos que ir haciendo las cosas de manera diferente, aunque cueste trabajo a veces. Ir caminando más alineado a lo que se quiere y se necesita.

Pero si hay algo en lo que casi no cambiamos es en el juicio hacia otras personas. Hoy en día, hay cada vez más familias que toman decisiones diferentes a las que se venían tomando. Entiendo que eso a veces provoca cortocircuito en algunas personas, porque no podían imaginarse que esto de hoy día, pudiera ocurrir.

Hay padres que crían a sus hijos, que se quedan en casa, y son sus mujeres las que tienen un trabajo remunerado. Son los que van al pediatra, los que preparan los biberones, cantan y friegan la casa. Y sí, saben hacerlo, claro que sí.

Y orgullosos, porque también han merecido desde siempre vivirlo.

Y quieren vivirlo.

Los verás en el parque, en el centro de salud, haciendo la compra, paseando, llevando a sus hijos a la escuela y en otros muchos lugares.

¿Y sabéis que pasará? Que no faltará el juicio de otros. Ahí aún queda trabajo por hacer.

Me alegro enormemente de que hoy en día la vida y nosotros como sociedad, nos vayamos alienando en el sentido de que todas las personas merecemos exactamente lo mismo, y los padres y las madres también.