Entrenar la tolerancia a la frustración

Decir «no» a veces cuesta trabajo. En ocasiones es así porque nos da miedo, otras porque no nos sentimos capaces de hacernos cargo de la ... reacción de la persona a la que se lo vamos a decir, etc. Y esto suele ocurrir a menudo de padres a hijos.

Existen determinadas peticiones por parte de los hijos ante las que sabemos que nuestra respuesta va a ser no: decir que no porque no está preparado aún, porque no ha adquirido sentido de la responsabilidad, porque lo que está solicitando es algo peligroso o puede atentar contra su seguridad, o porque en este momento lo que pide no es posible.

Aún teniéndolo claro nos cuesta, y si lo pronunciamos, es cuando se inicia a veces el siguiente proceso: la reacción de nuestro hijo ha sido una explosión de rabia y de ira, en la que nos ha dicho que no confiamos en él, que lo tratamos como a un niño, que, aunque sea sin nuestro permiso lo va a hacer, que somos malos padres y que ojalá no fuera nuestro hijo, que el padre de su amigo sí que mola.

Nuestros hijos así, ven un límite como un enemigo total, como algo que ellos no se merecen, es la prohibición a poder satisfacer una necesidad o un deseo. Esto les hace que, a la hora de solicitarnos algo lo hagan desde la exigencia o comunicando directamente lo que van a hacer mostrándonos que no nos están pidiendo permiso sino comunicándonos lo que van a hacer.

Ante la ausencia de límites, o la inconsistencia de los mismos, se abre una ventana: la baja tolerancia a la frustración. Por ello, cuando comenzamos a decir que no, ocurren situaciones como las anteriores.

La frustración, entendida como la imposibilidad de poder satisfacer un deseo o una necesidad, está presente durante toda la vida. Respondemos con ella cuando nuestras expectativas no se ven cumplidas, cuando algo que queremos no puede ser. Y trabajarla es algo necesario y beneficioso, a cualquier edad.

Entre los beneficios que aporta podemos destacar: ayuda a trabajar y a mejorar la paciencia, a controlar los niveles de estrés, a comprender y afrontar los límites, aumenta el sentido de la responsabilidad, mejora la adquisición progresiva de una actitud de aceptación, ayuda a desarrollar la empatía, etc.

Todas las emociones son legítimas, y las que sentimos y sienten nuestros hijos ante la frustración, por ende, también lo son. De ahí radica la necesidad de ponernos en el lugar de ellos ante lo que están sintiendo frente a nuestro no, de tener la capacidad de ponernos en su lugar, escuchar y comprender. Esto no quiere decir que como les está costando aceptar el no, tengamos que cambiarlo a un sí para que no sufran. Porque en ocasiones, el deseo de los padres por complacer a los hijos en todas las situaciones para evitar que se sientan frustrados, entorpece de manera directa su desarrollo, ya que educar desde la permisividad y la sobreprotección, llegará a influir de manera directa en su vida adulta.

Como ya pronunció hace unos años Miguel Ángel Núñez, orientador familiar: «Poner límites no solo es saludable, en muchos casos es vital para sobrevivir».