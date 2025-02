¡Qué bien viven los maestros!

Se quejarán! ¡Casi tres meses! Eso sí que es vida, desde luego. Todo el verano por delante para poder hacer lo que quieran. Y los demás aquí sin saber si tendremos vacaciones, y teniendo que «aguantar» a los niños todo el verano. A ver si ... llega pronto septiembre.

Después de bastantes años escuchando el mismo discurso hacia un grupo profesional al que admiro, este año he dicho: vamos a ver qué puede esconderse bajo estas afirmaciones que, por conversaciones con compañeras, las ponen en una situación de hartazgo e incluso las lleva a callarse por no entrar en conflictos de difícil solución a veces.

¿Desde dónde se afirma todo esto? ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Para qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿Y cuál es la intención?

Y voy a ir al grano: no molestan las vacaciones de los maestros. Lo molesto, lo incómodo y lo que nos carga, es dar respuesta y buscar soluciones frente a la pregunta de: ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer hasta que vuelvan las clases?

Si ninguno tenemos vacaciones ¿qué hacemos con el niño? No podemos pagar campamento ni tenemos a nadie que nos ayude.

Y a esta molestia (totalmente legítima), podemos llamarla por su nombre: falta de conciliación, y tiene responsables, los cuales, por cierto, no son los maestros.

Si tenemos jornadas laborales extensas, horarios imposibles, trabajos precarios, vacaciones fuera del verano, si vivimos en lugares lejos de la familia extensa, si no conocemos a nadie, si la economía no nos permite apuntar a nuestros hijos en verano a actividades o contratar a una persona que esté con ellos mientras trabajamos o que algún miembro de la familia deje su trabajo para poder cuidar, nada de esto, a pesar de ser muy difícil, duro, complicado, triste, agobiante y desolador, ni fue, ni es ni será responsabilidad de los maestros.

Porque aunque se nos pueda olvidar a veces, muchos de ellos también tienen hijos y solo ellos saben cuales son sus circunstancias. Y nos sorprenderían las semejanzas con una familia donde ninguno sea maestro.

Quizá sería conveniente dejar de luchar a contracorriente, descargando la frustración a través de comentarios de este tipo, y redirigirla hacia donde corresponde, hacia donde está la responsabilidad. Hacia ese mismo foco que nos recuerda que tengamos hijos, que serán el futuro, pero que a la vez nos impide estar con ellos. Que nos exige ser ciudadanos de provecho y contribuir al sostenimiento del país, pero que no nos permite sostener nuestra familia brindando presencia. Que nos obliga a escolarizar a partir de los 6 años para que aprendan conocimientos y socialicen, y a nosotros con suerte nos deja tiempo para llegar a dar el beso de buenas noches.

Porque si algo necesitan los niños es la presencia de sus padres, que estén del verbo estar, que dista bastante de compartir superficie. ¿Y cómo se hace esto si no nos permiten estar disponibles, si no tenemos ese tiempo? Poder conciliar, sigue siendo una utopía. No poder conciliar, a veces es el origen de gran parte de lo que viene después. Y esto, es para reflexionar.

¡Qué vivan los maestros!