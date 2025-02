Ahogamientos infantiles

Como cada verano, vuelven a estar de actualidad los ahogamientos tanto de personas adultas como de niños. El último caso hace apenas unos días de ... una pequeña de dos años ahogada en una piscina de una localidad granadina. ¿Sabías que los niños pueden ahogarse en solo 6 centímetros de agua? Y es que es un niño en el agua, ya sea en la bañera de casa, o en la piscina o playa, requiere de una mirada constante y, a ser posible, presencia constante. Porque en tan solo unos segundos puede tener lugar un fatal desenlace. Por eso se recomienda en playas y piscinas estar, como máximo, a un metro de distancia. Las personas adultas nos ahogamos en unos minutos, pero ellos en bastante menos tiempo.

Es común que todos los pequeños cuando están aprendiendo a nadar, quieran deshacerse de manguitos, flotadores o cualquier otro elemento de apoyo que tengan porque sienten la imperiosa necesidad de hacerlo todo por ellos mismos y ellos solos. Sienten tal confianza en el «yo puedo» que los lleva a lo anterior. Por mejora de la destreza y refinamiento del aprendizaje, podemos permitir que se deshagan de manguitos o similares, mientras estemos con ellos en el agua, pudiendo brindar un acompañamiento total y reaccionar ante una situación descontrolada. Suena obvio, pero, a pesar de eso, no está de más recordarlo a la vista de los últimos acontecimientos.

En ocasiones ocurren cosas como estar bañando al pequeño en casa y sonar el móvil y en ese momento salir de la estancia para ir en busca del dispositivo, o estar en la piscina y desviar la mirada o ausentarnos para ir a buscar de nuevo los manguitos, etc. Y es en situaciones de este tipo, en esos pequeños momentos, donde para ellos puede venir el ahogamiento.

Así mismo, y sobre todo en las playas cuando están atestadas de gente, en un abrir y cerrar de ojos, podemos perderlos de vista. Por eso, mientras más pequeños son, más mirada y presencia constante requieren.

Como medidas para poder garantizar la seguridad de los más pequeños, se recomienda combinar tanto la utilización de chalecos homologados como los manguitos de discos, los cuales son evolutivos y podemos ir quitando discos a medida que no los vayan necesitando. Se desaconsejan los manguitos de plástico, ya que a veces ocurre que, al haber puesto en la piel del pequeño previamente crema, pueden resbalarse y salirse del brazo.

Según la Asociación Española de Pediatría, los ahogamientos están entre las diez primeras causas de mortalidad infantil, suponiendo el 13% (de 0 a 14 años). La misma asociación desaconseja totalmente la utilización de flotadores, puesto que no protegen ni previenen los ahogamientos. Así mismo, una gran mayoría de flotadores están considerados juguetes y no elementos de prevención, por lo que no están sujetos ni obligados a normas de seguridad. Esta información es importante conocerla puesto que somos los encargados de procurar esta seguridad a los más pequeños de la casa.

Lo más seguro para ellos y cuando son tan pequeños, es permanecer dentro del agua en nuestros brazos con acompañamiento total. Y a medida que van creciendo, proporcionarles elementos de apoyo y estar lo más cerca posible.