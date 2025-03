El acoso escolar no es cosa de niños

El pasado día 2 de mayo se celebró el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, con el objetivo principal de concienciar a toda la sociedad ... sobre el riesgo y la gravedad que supone en la vida de todos aquellos que lo padecen, de sus familiares y amigos.

Esta fecha coincidió con la publicación del primer estudio oficial sobre 'bullying' en España, dirigido por Juan Carlos Torrego, de la Universidad de Alcalá, y encargado por el Ministerio. Este estudio fue elaborado con datos de más de 37.000 alumnos, docentes, familias, equipos directivos y de orientación. Algunos de los resultados obtenidos fueron: que el 9,53% del alumnado de Primaria indica haber sufrido acoso y el 9,2% ciberacoso. Ante una situación de 'bullying', el 30,91% del alumnado avisa a un profesor, un 20,17% a un familiar y un 14,8% a un compañero.

Los datos de 2023 sitúan a España como el primer país europeo con 69.554 casos de acoso escolar, y el tercer país a nivel mundial por detrás de México y Estados Unidos. Dicho de otra manera 7 de cada 10 niños en nuestro país sufre acoso escolar. Y a nivel mundial según el último informe de la OMS y Naciones Unidas 200.000 vidas de jóvenes de entre 14 y 28 años es lo que se cobra el acoso escolar anualmente y hasta 24 millones de niños y jóvenes son víctimas de esta lacra.

¿Qué es lo que está pasando? Raro es el día en que las noticias no nos muestran un nuevo caso de acoso, una vida sesgada por no querer seguir soportando tanto dolor, un protocolo que no se siguió de manera correcta, situaciones etiquetadas como 'cosas de niños', padres jaleando a sus propios hijos acosadores, espectadores de estas situaciones que se han mantenido impasibles totalmente, centros que «no tenían ninguna noticia al respecto».

Cuanto menos, escandaliza y llena de rabia no saber a dónde ir siquiera a buscar justicia, porque cuando tu hijo se quita la vida ¿quién te consuela ya? ¿de qué sirve? Y balones pasando de un tejado a otro, cuando lo que había en medio era una vida en construcción, entristece, enfada y hacer perder cualquier atisbo de confianza hacia todo.

Dentro de cualquier situación de acoso escolar, existen tres papeles: la víctima, el agresor y el espectador. Y de los dos primeros, hay que hacerse cargo especialmente, sobre todo de la víctima. Es quien está en una situación de vulnerabilidad, violencia y miedo y nos corresponde tomar acción a cualquiera que sepa de la existencia. Porque si solo miramos y no hacemos nada, estaremos formando parte.

Y en el caso del agresor o de los agresores, también hay que intervenir. El comportamiento agresivo de alguien, es solo la punta del iceberg. Por debajo hay mucho más y es ahí donde hay que entrar.

La ONG Bullying sin Fronteras publicó un estudio realizado a más de 1.000 adultos que habían sido acosadores, y recomiendo encarecidamente su lectura.

Y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a los centros educativos en referencia a la figura del coordinador de bienestar: contratar al profesional que por código y formación está legitimado para desempeñar estas funciones. Esto es muy serio.

El 900 202 010 es el teléfono de ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Funciona las 24 horas y no deja huella en la factura.