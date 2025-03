Comenta Compartir

La idea y el sentimiento de la patria no es, o no debería ser, patrimonio de ninguna ideología política. Nadie pensará que Unamuno fue un ... hombre de derechas, de los de toda la vida, cuando dijo: «Yo soy vasco y por eso doblemente español». No ignoramos tampoco las ideas políticas y las palabras de Azaña («El sentido de la patria no es un mito») o de Indalecio Prieto («Al levantar España hacemos patria»). Ahora, sin embargo, ha cambiado la película que relata más de cinco siglos de convivencia en común. En España hay cuatro naciones, según dijo el iluminado que preside actualmente el Gobierno, el inefable Pedro Sánchez; a saber: España, Cataluña, País Vasco y Galicia. No le vendría mal repasar la historia de España al actual inquilino de la Moncloa. Dicho con palabras de Antonio Machado, esperamos que no sea verdad nada de lo que pensamos. En este caso, que no sea verdad lo que pensamos e intuimos para el futuro de España. Miguel Hernández, conocido como el poeta del pueblo, no era nada sospechoso en cuanto a su ideario; suyas son estas palabras: «La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, la salvación de España de la juventud depende». Joan Maragall, el poeta catalán, abuelo de políticos próximos al separatismo de Cataluña, parece que respondió a una supuesta interpelación de su españolismo: «¿Españoles nosotros?, sí, más que vosotros».

Temas

Cartas a la directora