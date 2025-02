Más patinetes y más invisibles

Por el último premio concedido a Luis Landero supimos en noviembre que en Badajoz había atascos. Ahora hemos sabido el poquísimo tráfico que soporta el ... nuevo puente 25 de abril, abierto hace un año y por donde circulan 3.000 vehículos al día. Y para poner en contexto la cifra anterior se informa de que por la 'autopista' que atraviesa la ciudad pasan 50.000. Yo lo que querría es tener el dato de cuántos patinetes tenemos ya silbando por la ciudad, a ver si da para decir que esto no es una moda, como alguno dijo de internet, y se toman decisiones cabales antes de que engulla a alguna Greta.

Cuando conduzco me fijo en el tráfico, en cómo se estiran y se encogen entre la luz roja y la verde las filas de coches, sístole y diástole de esta metrópoli de 150.000 almas. Y observo que no a todos les desvela la huella de carbono porque van solos en sus turismos; también que cuatro de cada cinco repartidores fuman; que cualquier persona puede matar en un paso de cebra por culpa del móvil; o que los ciclomotores con cajón detrás vuelan raso con adolescentes temerarios encima, casco desabrochado, sin valorar su pellejo, no sé si porque les va el sueldo en llegar un minuto antes, por algún complejo o porque se activan solos en modo competición cuando un Uber Eats tiene a un Glovo a su alcance o viceversa. Lo que he notado a lo largo del último año, pero carezco de la cifra pues viven en el limbo de la DGT, es que por la calzada cada vez hay menos bicis y más patinetes. Estos últimos me generan paz cuando avanzan solitarios y también inquietud cuando veo al chaval de tobillos al aire y auriculares liderando una caravana de coches. Colonizaron las aceras, ahora suben y bajan por la 'autopista' y pronto llegarán a El Faro por la Ronda Sur sin que nadie los encaje en ningún reglamento. No suelo ir con prisa, con verlos de noche me conformo.