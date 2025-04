Comenta Compartir

Como en la UE se enteren de cómo se ha aprobado al contrarreforma laboral en el Congreso no nos dan un euro de lo prometido, ... y con toda la razón. Porque aquello fue patético al cuadrado. Que la convalidación de un decreto de este gobierno, que funciona a base de decretos desde hace mucho y aprovechando la pandemia más aún, se produjera por el voto erróneo de una persona o una máquina es bochornoso. Esto que ha conseguido el Gobierno después de decir que «vamos a derogar la reforma laboral del PP», pero mejor no. Mejor cambiamos las comas, repartimos dineros a los agentes sociales, en especial a los sindicatos basura que tenemos para que pasen por el aro de estos retoques estilísticos, y nos vamos al Congreso a convalidar el decreto de la contrarreforma laboral. Pero ahora resulta que nuestros «socios» no nos apoyan y que tenemos que recurrir a los que no queremos nunca, Cs y UPN, para sacarla adelante. Patético, pero muy apropiado para el lucimiento personal de la ministra, que no ha sido más que un fracaso legal. Hay que tener cara para aparcar la derogación y cambiarla por una reforma de nada. Lo ocurrido en el Congreso fue para partirse de risa, cuando la presidenta dice que no se ha aprobado, y después de consultar con los 'superleguleyos', pues resulta que sí, y se queda tan fresca. Lo del error también es para partirse de risa. Resulta que el diputado en cuestión, Alberto Casero, del PP, o se equivoca o la máquina no le comprende, pero el voto sale al revés que lo que deseaba. Lo suyo es que como es sistema telemático está sujeto a intervenciones extrañas, se llame al diputado para que se reafirme en su voto. Pues no, no solo no se le llama, sino que cuando intenta comunicar que el voto registrado no corresponde a su voluntad, no se le hace caso... En fin un despropósito total.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión