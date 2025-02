El paternalismo de Vergeles

A menudo parece que hablara con niños a los que hay que decir lo que necesitan o no saber, como en el caso del hospital de Cáceres

Al principio iba a ser en el primer semestre de 2020, después antes de que terminara 2021 y, finalmente, parecía que este mes íbamos a poder conocer de una vez los detalles de la esperada y necesaria segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres. Pero ... no. Ni siquiera pasaron 48 horas desde que el SES confirmó que el anteproyecto se presentaría en marzo hasta que José María Vergeles decidió que no, que es mejor esperar porque, al fin y al cabo, que la gente sepa cómo va a ser el hospital es lo de menos. «El anteproyecto ya está, lo importante no es presentarlo, es buscar los fondos y esos fondos van a venir de la Unión Europea», ha argumentado el consejero, como si ambas cosas fueran excluyentes entre sí.

Resulta irritante el paternalismo con el que se expresa a menudo José María Vergeles. Ya sea en sus discursos, en sus intervenciones en la Asamblea o en las ruedas de prensa, a menudo parece que hablara con niños a los que hay que aleccionar y explicarles lo que les conviene o, como en este caso del hospital, lo que necesitan o no necesitan saber. Ese tono se endurece cuando alguien le replica o le hace una pregunta incómoda. Ahora resulta que no hace falta avanzar los detalles de una infraestructura tan anhelada en Cáceres como la segunda fase del Universitario porque la financiación todavía no está garantizada, cuando ha sido el propio Servicio Extremeño de Salud el que ha ido primero anunciando y después incumpliendo uno tras otro los plazos de presentación. El anteproyecto está hecho y pagado con dinero público. Vergeles lo conoce y parece que eso tiene que bastarnos. Los profesionales sanitarios, los partidos de la oposición y la sociedad cacereña en general pueden esperar y ya tendrán tiempo de opinar cuando la cúpula que dirige la sanidad extremeña decida que es el momento adecuado, es decir, cuando interese hacer la presentación a todo volumen de manera que se le pueda sacar la máxima rentabilidad política. Al fin y al cabo todavía falta más de un año para las elecciones. Vergeles tiene razón cuando dice que presentar el anteproyecto no va a hacer que la segunda fase del hospital se construya antes porque para eso, efectivamente, lo que importa es contar con los fondos que tienen que llegar de Europa, para una inversión que se estima en unos 75 millones de euros. Pero eso no es un motivo para renunciar a la transparencia y mantener oculto un documento tan importante en el procedimiento administrativo de la obra como es el anteproyecto, en el que quedan definidas todas las características esenciales de la segunda fase, de la que apenas conocemos a estas alturas el número de camas y el aspecto exterior que tendrá el edificio por unas láminas que mostró el gerente del SES durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura a finales del año pasado. Los cacereños tienen derecho a ir sabiendo algo más de una dotación sanitaria tan importante.

