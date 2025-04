Paso a paso, día a día, año tras año

No hay que dar ningún derecho por asegurado. Por desgracia, vivimos tiempos de resituación e incertidumbre. Hasta la verdad está en duda. La igualdad también ... tiene sus detractores. Hombres que se sienten amenazados, cuestionados y agraviados. Hombres acostumbrados a sus privilegios. Hombres que no toleran la competencia de las mujeres, que minusvaloran nuestro empuje y ridiculizan nuestra ambición. El 8 de marzo es un día para recordar que las mujeres ya no vamos a dar ni un paso atrás. Que el feminismo se quedará, para siempre, en nuestras instituciones, en nuestras leyes y en nuestras casas.

Aún queda mucho camino por recorrer. 49 mujeres fueron asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas. Nueve en lo que va de 2023. La última, una chica de 17 años a la que su novio, de 22, disparó a bocajarro. La sociedad se transforma en la escuela. Tenemos un compromiso con la educación y con los jóvenes. Hay quienes lo llaman adoctrinamiento; yo, en cambio, no entiendo un aula sin valores. Los menores deben aprender a mirar el mundo, a entenderlo. Y la igualdad es parte de ese trabajo.

El feminismo no debería asustar a nadie, pero leyendo muchas reacciones, lo parece. En política también deberíamos hacer un ejercicio de reflexión. El uso electoralista y chapucero de un derecho incuestionable ha terminado perjudicando a las mujeres. La ley del ‘solo sí es sí’ ha roto la confianza con el legislador. El ánimo de la norma ha terminado pervertido por la torpeza de sus creadoras. La soberbia y el infantilismo han hecho el resto. El feminismo exige madurez, seriedad y hondura. Menos pancartas y más hincar los codos. Menos anuncios y más diálogo. Sin el consenso, el feminismo nunca vertebrará nuestra sociedad y terminará convertido en un punching ball mitinero. Las reivindicaciones tienen que ir acompañadas de responsabilidad y empeño.

Vox también quiere culpar al feminismo de todo. Me inquieta ver a mujeres defender ideas tan retrógradas. Es su modelo de sociedad, pero no el mío. Yo quiero una Extremadura en la que reine la igualdad. Mi aspiración es ser la primera mujer en presidir esta tierra. Y por supuesto que defenderé el feminismo en mi mandato. Trabajaré para garantizar derechos a las mujeres y armonizar las obligaciones laborales y personales de todas esas mujeres talentosas que tenemos aquí, que son espléndidas en sus trabajos, que sirven de ejemplo a las niñas que aún están en edad escolar. Y también trabajaré para crear conciencia. Nadie debería sentirse atacado por el afán político y social del feminismo, porque solo queremos construir una sociedad mejor. Para todos.

La conciliación y la corresponsabilidad será una materia fundamental en mi agenda cuando llegue a la presidencia de la Junta de Extremadura. No quiero cuotas. Una igualdad real y efectiva en la participación de las mujeres en todos los ámbitos posibles. Quiero una región que mire hacia el futuro sin temor. Una región inclusiva, respetuosa, moderna y plural. Una región llena de mujeres conscientes de su importancia. Mujeres que tomen decisiones, que asuman responsabilidades y que construyan una Extremadura mejor.

El feminismo es un proyecto de comunidad que exige otra manera de relacionarnos entre hombres y mujeres. Un camino ambicioso y difícil, pero imprescindible. Necesitamos profundas transformaciones. El machismo está ahí, larvado, enquistado en nuestros pueblos y ciudades, y aunque cada vez sea más señalado y criticado, sigue aflorando en la esfera cultural, social, económica y política de nuestra comunidad. El feminismo pretende reorganizar nuestra cotidianidad. Que cuidar de hijos o mayores no solo sea responsabilidad de las mujeres. Las administraciones públicas deben garantizar el derecho a ser cuidados, y el Partido Popular, que tiene un compromiso con la ciudadanía, afrontará el desarrollo de esas políticas públicas.

Soy mujer, soy madre y seré presidenta. He trabajado toda mi vida. Estudié. Aprobé unas oposiciones. Asumí cuanta responsabilidad estuvo a mi alcance. Y ahora tengo un reto: que Extremadura se modernice, por fuera y por dentro. El papel de las mujeres será básico en esta labor. Su visión del mundo, su creatividad, su esfuerzo y su dedicación es imprescindible para transformar esta tierra. Nos quedan muchos retos pendientes aún. El feminismo está vivo. Esto no es una cuestión ideológica, no es un entretenimiento de los partidos, sino una reivindicación madura, serena e imparable.

Quien no esté con nosotras, que se aparte. En el 8 de marzo reivindico a todas esas mujeres que hacen mejor Extremadura. Amas de casa, médicas, vendedoras ambulantes, profesoras y maestras, escritoras, reponedoras y taxistas. Cada una en lo suyo, dando lo mejor de sí mismas. El feminismo no se habla, el feminismo se hace. No renunciemos a nuestros derechos. No caigamos en la complacencia. Avancemos juntas, paso a paso, día a día, año tras año.