Paso a nivel con baches

En octubre de 2017 dirigí una carta al periódico HOY en la que exponía el mal estado del paso a nivel de la carretera de ... Fregenal de la Sierra a Santa Olalla del Cala. Manifestaba que si no podía quitarse dicho paso a nivel, por lo menos que se pusieran los medios para su arreglo. Nuevamente volví en marzo de 2018 a incidir en el mismo tema pues el problema continuaba igual. Me preguntaba entonces si habría que esperar a que algún coche se quedara averiado en medio del paso a nivel debido a la existencia de unos baches bastante profundos. Han pasado cuatro años de la última carta publicada en el periódico y la situación sigue igual. A raíz de una de las cartas publicadas, no sé si tuvieron en cuenta mi queja o fue algo programado, se procedió a tapar los baches, un arreglo que sirvió para poco porque hoy seguimos igual que antes o quizás peor. Me pregunto, como entonces, ¿qué tiene que pasar para que se arregle definitivamente esta deficiencia y podamos circular con la tranquilidad de no sufrir ningún percance? Son muchos los vehículos que circulan diariamente por esta carretera y creo que hay razones más que de sobra para que una parte del presupuesto destinado para obras de reparación y conservación de carreteras se emplee en solucionar este problema. No tengan duda de que el dinero estaría bien empleado y los numerosos usuarios de esta vía seguro que lo agradecerían.

Cartas a la directora