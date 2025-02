Pasó pero no fue como lo contaron ¿Importa?

Kitty Genovese fue asesinada cuando regresaba a su casa tras cerrar el bar que regentaba en Queens, Nueva York. el 13 de marzo de 1964. ... Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando un individuo la asaltó, la violó y la apuñaló repetidamente.

El asesinato de Kitty hubiera sido otro más, salvajemente cometido contra una mujer anónima, si no hubiera sido porque el New York Times, uno de los medios más prestigiosos del mundo, publicó un reportaje en donde contaba con detalle lo sucedido. Se supo entonces quién era Kitty Genovese pero se supo también que hubo 38 testigos que en algún momento vieron u oyeron algo y no hicieron nada. Nadie llamó a la policía, nadie intentó protegerla, nadie la acompañó mientras moría. El asesino la asaltó y la apuñaló, se fue y volvió para violarla y seguir apuñalándola durante media hora más. Nadie llamó a la policía hasta que terminó todo.

La presencia de espectadores en tal horrendo crimen y la ausencia de auxilio por su parte conmocionaron a la ciudad y al país, a los ciudadanos, a los medios y, por supuesto, a psicólogos sociales y sociólogos. ¿Qué sociedad produce esta apatía grupal frente a la agresión? ¿Cómo había sido posible que ninguna de las 38 personas que en algún momento habían sido testigos hicieran algo? ¿Cómo se explica esta situación de negación de apoyo social?

Tres años después, dos psicólogos sociales, Darley y Latané, dieron con una respuesta a la que llamaron 'teoría de la difusión de la responsabilidad' o 'síndrome Genovese'. Su investigación les llevó a afirmar que cuantas más personas creemos que pueden estar viendo una situación de agresión o peligro, menos responsables nos sentimos de ayudar, que los espectadores siempre creen que habrá alguien más cualificado para ello y que sentimos vergüenza o inseguridad al pensar que vamos a ser observados por muchos ojos si lo hacemos.

Pero el caso Genovese no acabó aquí. En 2016, a raíz de un documental sobre Kitty, su hermano comenzó a investigar por su cuenta y los hallazgos, aunque en ocasiones fueron confusos y contradictorios, en nada sustentaban la versión del New York Times. Descubrió, por ejemplo, que varios vecinos llamaron a la policía y que su hermana no agonizó en soledad tal y como contó el periódico, sino que «una vecina bajó a abrazarla y la acompañó mientras moría».

Set y partido para el New York Times que al tergiversar un hecho real suministrándole altas dosis de dramatismo consiguió más ventas y 'definió la verdad del caso' pues esta es la versión que más se sigue transmitiendo y más adeptos parece tener. Quizá no les sorprenda, será por su capacidad de impacto emocional, por la credibilidad del medio o por ambas razones... Al fin y al cabo vivimos tiempos de verdades a la carta. Lo veo constantemente en televisión cuando alguien dice «voy a contar mi verdad». ¡Qué suerte tenemos! Ahora podemos elegir la verdad que mejor se adecue a nuestros gustos, emociones o ideas. No como antes que era única e indivisible y te la tenías que comer con patatas o sin ellas.

¡Hay que joderse con la postmodernidad!