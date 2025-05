Pasmarín y el mazapán

Los recuerdos de acontecimientos cíclicos quedan anclados en nuestra memoria mediante algunas imágenes, olores o sonidos que en esos momentos nos impresionaron más profundamente. Como ... las fotografías que se sujetan a una pared, en nuestro cerebro quedan prendidas imágenes y vivencias que son como un reportaje del pasado. Con Pasmarín comento la inminencia de las fiestas, a partir de las noticias de ciudades que engalanan sus calles con luces leds. Cuál es tu anclaje con las Navidades, le pregunto. La respuesta es rápida. El mazapán o, mejor dicho, las anguilas de mazapán que traía de Cáceres mi padre cuando iba por estas fechas a la lonja a vender los cabritos. Eran unas cajitas redondas con una anguila (o serpiente) de mazapán enrollada, con los ojos hechos de fruta escarchada y recubiertas de adornos. A cada hermano una cajita, un dispendio en una época en la que apenas se compraba algo de turrón duro, pues los dulces de Navidad eran caseros y donde no faltaban las perrunillas y los coquillos (pestiños). Esa era, en esencia, la Navidad de Pasmarín.

Como es natural, me pregunté por mis anclajes, por mis fijaciones de esas fiestas. Me vienen en tropel, en un batiburrillo de sonidos y fotosfijas… hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba… A san José los ratones le habían roído los calzones mientras mi hermano Antonio y yo íbamos al rodeo a cortar musgo fresco para el Nacimiento, que luego rodeaba el cristal sobre papel de aluminio que simulaba la charca de los patitos. Cáceres se engalanaba con bombillas hiperconsumidoras y en los cruces de las calles donde los guardias de circulación organizaban el tráfico, se depositaban turrones y dulces que formaban un pequeño zigurat de exquisiteces. Navidades mucho menos consumistas que las de ahora, pero teníamos vacaciones y éramos felices.

Sin embargo, me doy cuenta de que mi auténtico anclaje con la Navidad no son esos recuerdos de la niñez o de la adolescencia, sino los de hace unos años, ya de adulto. Teníamos una tía mayor, hermana de mi madre. que vivía en una residencia: todos los años, en estas fechas, pasaba con nosotros un mes y ella lo celebraba con mucha alegría. El trayecto en coche entre la residencia y la casa de mi madre era una maravilla, pues tía Elisa, que así se llamaba, hacía unos análisis del grado de cordura de algunos de sus compañeros que me fascinaban, ya que siempre se había dicho en la familia que tenía un espíritu un pelín infantil. Y lo mejor, al llegar a casa, era la relación especial que se establecía entre las dos hermanas, dos ancianas de alrededor de noventa años. Se querían sin necesidad de matizar ese cariño y de ellas se desprendía una apacibilidad especial. «Oficialmente» era yo quien las cuidaba, pero en realidad eran ellas las que me protegían, no sé bien de qué peligros, pero junto a ellas me sentía a salvo.

En fin, que ese es mi anclaje con las Navidades.

Feliz Navidad, Pasmarín, me despido. Pero hombre, no seas cagaprisas que pareces el alcalde de Vigo; que aún queda mucho para las Fiestas.