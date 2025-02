Comenta Compartir

Cada día me levanto con más dudas y menos certezas y tal vez por eso me impresionan tanto aquellos que exhiben verdades inmóviles y pétreas. En los periódicos encuentro hechos, argumentos, datos y reflexiones que suelen hacer estallar los escasos asideros que me unen a ... la Verdad, si es que verdad alguna vez se puede escribir con mayúscula. Páginas que, en abigarradas líneas, sujetan el peso del mundo pero que echan a volar desordenadas con una simple ráfaga de aire. Tal vez ese sea el sino de una profesión que se construye durante una jornada para destruirse con nocturnidad y volver a empezar de cero una y otra vez, como un Sísifo sin piedra. Lo efímero que se convierte en historia y que nos empuja a seguir buscando, pensando y dudando. Hoy, como ayer y también mañana, solo puedo invitarles a que pasen y lean.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY