R. C.

Rosa Belmonte Viernes, 10 de noviembre 2023, 00:32 Comenta Compartir

Las españolas tienen (tenemos) la mayor esperanza de vida de toda la OCDE. Por mejor alimentación, mayores relaciones sociales y prevención sanitaria. Luego te vienen con las listas de los países donde mejor se vive. Dicen que en otros países se vive mejor. Se vivirá mejor (que lo dudo), pero menos. Otra cosa es que queramos vivir según cómo.

Claro que no hemos sufrido los «tiempos interesantes» de Zweig y Roth, que no hemos vivido una guerra y que, desgracias personales al margen, un virus ha sido lo que más nos ha puesto la vida patas arriba. 'También esto pasará', además del título de un libro de Milena Busquets, es la frase que viene de un cuento, una leyenda. Un poderoso, un rey parece, pidió una frase reconfortante a sus sabios para los peores momentos. Y la frase fue esa. También sirve para los buenos momentos, no nos vayamos a recrear en los de victoria o felicidad. Ni en los buenos ni en los que parecen el fin de los tiempos.

Temas

OCDE

España